Мнение: Психологиццкое. Про неудобства

10.10.2020, 3:35, Разное

“…Две яркие женщины побывали у нас на психологическом приеме с интервалом в несколько дней. Обе красивы настоящей бесспорной красотой. Обе с высшим образованием. Обе с драматической судьбой. Обе замужем. Обе пришли поговорить о своем прошлом.

Первая женщина, сев на наш кожаный диванчик, мило попросила разрешения раздеться и снять трусы. Этим она сразу выделилась, т.к. ортодоксальные нудисты разрешения ни у кого не спрашивают, а демонстрируют свою наготу без спроса. Таких у нас было много на приеме. Но эта женщина спросила разрешения. Глядя на нее обнаженную, мы жалели, что мы только психологи, а не еще и живописцы. В дальнейшем разговоре наша клиентка выразила мысль: «Я знаю, что я красива. Почему бы не доставить удовольствие себе и людям. Я обнажаюсь публично, если люди не возражают. Мужчинам нравится смотреть на обнаженную красоту. Женщинам часто тоже. Мне приятны их заинтересованные взгляды. Я спрашиваю разрешения потому, что не хочу никого обидеть или оскорбить, а хочу доставить всем (и себе тоже) удовольствие, но при этом выразить уважение к традициям общения этих людей». Уходя, она спросила, не доставила ли она нам неудобств? «Нет!» – в один голос ответили мы оба. – «Разве красота и уважение могут доставить неудобства?!»

Вторая женщина пришла через несколько дней. Она попросила разрешения не снимать хиджаб. Разговор шел, в том числе и о сексе. Ей было трудно об этом говорить. Но хиджаб она не сняла. В разговоре мы спросили ее, почему она говорит на сокровенные темы, хотя ей это трудно, но не снимает хиджаб, хотя это вроде бы намного проще. Она выразила следующую мысль: «Я знаю, что я красива. И я достаточно свободна для женщин моей культуры. Я могу раздеться. Это не вопрос трудностей. Но если я уважаю чужого мужчину, с которым общаюсь, то в социальной ситуации я не буду перед ним раздеваться. Ведь темпераментному мужчине будет тяжело оставаться в рамках приличий. Перед чужим мужчиной я разденусь с легкостью, только если мне все равно, что он в этот момент чувствует. Если я это сделала, значит, я его не уважаю».

Уходя, она спросила, не доставила ли она нам неудобств? «Нет!» – в один голос ответили мы оба. – «Разве красота и уважение могут доставить неудобства?!»

http://wild-hedgehogs.livejournal.com/312522.html

Однако! Я вот тоже думаю, что первая просто издевалась.