Мнение: Война в Карабахе. Видео. 09.10.2020

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10.10.2020, 3:30, Разное

Переговоры в Москве между Арменией и Азербайджаном продолжались более 8 часов и завершились уже ночью Результатов пока нет. UPD: Информация о завершении переговоров оказалась преждевременном – переговоры идут уже почти 10 часов.Результат скорее всего узнаем утром. Судя по затраченному времени, РФ предпринимает нешуточные усилия, чтобы найти компромиссный вариант, который позволит обеим сторонам сохранить лицо.
Заявления Алиева о захвате Гадрута оказались враньем. Мадагиз де-факто так и не был захвачен – азербайджанцы сидят на высотах рядом с поселком. Как и армяне.
Итого, к 9 августа контроль Азербайджана над Джебраилом и Талышем подтвержден на 100 процентов. Армяне контролирует Физули и Гадрут. Мадагиз в оспариваемой зоне

Подтверждающее видео из Джебраила.

Видео ударов по тому самому танковому батальону. который неудачно пытался атаковать на днях, потеряв более 10 танков уничтоженными и затрофеенными.

Еще оттуда же.

Уничтоженная азербайджанская техника.

Азербайджанцы трофейные танки перекраiивают в свои цвета и используют для компенсации собственных потерь в бронетехники.

Уничтоженные ББМ азербайджанцев – 2 БТР-82, 1 БМП-3 и покойники.

Уничтожение 3-х армянских "Градов"

Уничтожение двух армянских радаров

Подтверждение армянского контроля над Физули и Хадрутом.

Пегов в Физули и Гадруте.

Официозный репортаж об армянской пехоте в горных районах.

Вид на Мадагиз с занимаемых азербайджанцами высот. С другой стороны сидят армяне.

Талыш

Дорога на Степанакерт

Последствия ударов по Степанакерту.

Источник: Colonel Cassad



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