 

Минцифры планирует создать единый реестр украинцев до конца 2021 года

10.10.2020, 2:50, Новости дня

Министерство цифровой трансформации планирует создать единый реестр народонаселения в Украине до конца 2021 года. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”. 

“Мы уже четыре месяца на этапе такого discovery – изучения и начала разработки этого реестра. Вы не представляете, сколько бюрократической волокиты нужно [преодолеть], чтобы этот процесс запустить. Но мы уже его запустили, и в конце следующего года этот единый реестр народонаселения будет создан. Он позволит нам ликвидировать очень много неэффективных реестров”, – сказал министр. 

Федоров отметил, что данные украинцев хранятся в 30–40–50 реестрах, которые не взаимодействуют между собой. 

“Мы сделали все необходимое, чтобы государство развивалось эволюционным путем. Но что нам нужно? Мы или будем эволюционно развиваться 20 лет, как это делали европейские страны – а мы отстали на 20 лет с точки зрения цифровой трансформации во многих отраслях, – или за два года станем первыми. И для этого нужно быть смелыми, делать то, чего никто не делает, – и тогда да, будут проблемы, будут не принимать, будут жаловаться, но нужно трансформировать эту систему и ломать ее”, – добавил он. 

В 2019 году тогдашний министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет говорил, что создание такого реестра позволит провести “электронную перепись” населения. В январе 2020-го он оценивал период работы над реестром в один – два года. 

По данным Госстата, в январе – ноябре 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек и составляла 41 млн 922,7 тыс. человек.

23 января Дубилет презентовал результаты оценки численности населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37 млн 289 тыс. человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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