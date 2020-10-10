 

ВОЗ проведет исследование повторных случаев заражения коронавирусом

10.10.2020, 2:50, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения проведет специальное исследование случаев повторного заражения COVID-19. Об этом 9 октября на брифинге, трансляция которого велась в Twitter, заявила руководитель подразделения чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Организация получает сообщения о случаях повторного заражения в большом количестве стран. У ВОЗ много вопросов, на которые нет исчерпывающего ответа. Для изучения этого вопроса ВОЗ создала специальную исследовательскую группу.

“Вопрос в том, какой иммунитет появляется в организме после первого заражения, а какой – после повторного заражения. Растет или сокращается количество антител”, – сказала представитель ВОЗ.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/IyMNzCfTJG

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 9, 2020

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер 9 октября в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 36,6 млн человек, умерло более 1 млн, а выздоровело 25,5 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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