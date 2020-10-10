В Минцифры рассказали о миллионном призе за взлом приложения “Дія”

10.10.2020, 2:50, Новости дня

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 9 октября в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” заявил, что ведомство предложит всем желающим взломать копию приложения “Дія” за вознаграждение.

“Есть такая мировая практика, называется она Bug Bounty. Я обещал это сделать и запустить. Мы с ноября-месяца запускаем Bug Bounty, собираем “белых” хакеров, делаем копию “Дії” и даем возможность ее сломать. Это не публичное мероприятие, но мы приглашаем всех. Очень много аудитов прошли, но это цивилизованный подход, когда официально делается такое мероприятие”, – заявил министр.

5 октября во время онлайн-презентации новых услуг Diia Summit Федоров анонсировал, что в ноябре проведут Bug Bounty “Дії”.

Он заявил, что тот, кто взломает “Дію”, получит миллион в подарок.

Мобильное приложение “Дія” запустили в феврале. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

В апреле в приложении “Дія” появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты).

В октябре презентовали большое обновление приложения, оно пополнилось рядом новых цифровых документов (свидетельство о рождении ребенка, регистрация места жительства ребенка до 14 лет, актуальное место регистрации, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер плательщика НДС) и услуг.