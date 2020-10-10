27 лет назад Борис Ельцин ответил на вопросы «Новой»

10.10.2020, 2:45, Разное

«Господин Президент, можно ли утверждать, что Вы лично сделали выбор в пользу авторитарной власти?».

К годовщине расстрела Белого дома 3 октября 1993 года публикуем ответы президента Российской Федерации Бориса Ельцина на вопросы «Новой газеты», тогда — «Новой ежедневной газеты»

Отряды милиции особого назначения защищают подходы к зданию мэрии 3 октября 1993 год. Фото: РИА Новости

— Уважаемый господин Президент! После событий 3-4 октября и тех решительных шагов, которые предприняло Правительство, у определенной части общества возникло опасение за судьбу демократии в стране.

Можно ли утверждать, что Вы лично сделали выбор в пользу установления более жесткой, авторитарной власти, посчитав демократический путь реформирования страны более невозможным, или такая точка зрения, на Ваш взгляд, ошибочна?

На Ваш взгляд, на какой срок и в какой форме должны еще действовать ограничения демократических свобод? Будет ли снят запрет на деятельность некоторых политических партий и выпуск ряда газет, кто полномочии принимать решение по этому поводу? Вообще, по Вашему мнению, допустимо ли сегодня существование оппозиции в стране, в каких пределах и в какой форме?

— Прежде всего считаю очень важным то, что российское общество глубоко волнует судьба демократии в нашей стране. Уже одно это — мощный заслон на пути тоталитаризма и авторитаризма власти. Иное дело, что к голосам искренних сторонников демократии примешиваются голоса ее противников. Они видят в демократическом режиме только средство для монополизации узурпации власти. Давний и недавний исторический опыт, сама коммунистическая теория подтверждают такую угрозу.

Не кто иной, как Ленин, постоянно повторял в своих работах, что большевики должны использовать завоевания демократии для установления так называемой «диктатуры пролетариата». А что за этим кроется, мы все очень хорошо знаем. Это режим всевластия вождя и номенклатуры, режим репрессий, режим циничной лжи и презрения к тем, от имени которых властвует номенклатура.

Демократический политик не может действовать такими методами.

И никто не может упрекнуть меня в том, что я изменил своему выбору. Выбору в пользу демократического развития России. Ни разу я не высказывался и тем более не действовал как диктатор.

К сожалению, Президента лишили возможности действовать «по сценарию» классической демократии. Если бы большинство бывших российских депутатов были искренне заинтересованы в спокойном реформировании нашей экономической и политической системы, они обязаны были сами принять решение о досрочных выборах в совершенно новый парламент, по совершенно новым избирательным правилам. Этого не произошло. И как Президент я не мог просто «умыть руки», безучастно наблюдая, как силы реванша, отвергнутые народом, все откровеннее ведут дело к восстановлению старых порядков. Сожалею, что не все разглядели коварство их замысла — использовать в своих целях демократические институты — представительную часть, Конституционный суд, Конституцию.

Сегодня речь идет не о прерывании демократического пути, а о расчистке места для свободного выбора народа в пользу той или иной модели развития.

Свободные выборы — нож острый для противников демократии.

Не случайно сейчас ими выдвинут такой аргумент: выборы-де незаконны. Но этим аргументом они, может быть, не сознавая того, самым наглядным образом обнажают свою суть. Как может быть незаконной свободно выражаемая воля народа? Ведь именно для такого свободного волеизъявления я вынужден был взять на себя огромную ответственность. Разделить эту ответственность бывший Верховный Совет попросту отказался.

Об ограничениях демократических свобод. Они действительно были введены. Причем в строгом соответствии с Законом о чрезвычайном положении. Кроме того, речь не шла о тотально ограничении политических прав и свобод.

Сейчас режим чрезвычайного положения в Москве закончился. Подчеркну, за пределами Москвы эти ограничения вообще не вводились и не действовали.

Что касается оппозиции, то я скажу так. Президента критиковали и продолжают критиковать с любых позиций. И сейчас, во время избирательной кампании, эта критика становится все более активной. Вам известно что-нибудь о людях, брошенных за решетку именно за критику? Могу сказать определенно — таких нет.

После августовского путча в 1991 году в РФ ни один человек не был лишен свободы за политические убеждения.

Другое дело — противоестественный «букет» из фашистов и коммунистов, называвших себя оппозицией. Давайте поставим точки над «i»: рассуждая в рамках демократических стандартов, это не оппозиция. Как организованной политической силе избиратели не вручали им мандат на участие в управлении. Оппозиция может появиться только сейчас, после выборов в парламент на партийной основе.

Ни в одной демократической стране оппозиция не позволяет себе называть легальное Правительство «оккупационным». Тем более что его курс получил поддержку на референдуме. Если же такое происходит, то речь идет уже не о политических оппонентах Правительства, а о желании любыми средствами захватить власть. И в конечном итоге наша непримиримая «оппозиция» именно так себя и проявила, взяв в руки оружие.

Задумайтесь. Во имя чего пролита кровь? Во имя того, чтобы народ имел возможность свободно избрать себе нормальный парламент, который в зависимости от расклада в нем политических сил и сформирует Правительство? Нет. Только во имя продолжения деятельности депутатов и некоторых дискредитировавших себя руководителей.

Государство обязано было в тех условиях силой остановить вал насилия, который грозит раздавить всех несогласных, вновь залить страну морями крови.

Но все это не означает, что я собираюсь использовать момент для ликвидации объединений, совершенно не согласных с курсом Президента. Ни мне, ни стране не нужен «ручной» парламент. Речь идет о запрете только тех партий и организаций, которые запятнали себя кровью. В ближайшее дни я, возможно, подпишу Указ, содержащий перечень таких организаций. Он не будет очень длинным.

Скажу больше, слабость, наивность нашей молодой демократии как раз и проявлялась в том, что такого рода «оппозиция», взявшая на вооружение насилие, почти беспрепятственно действовала в России. Причем действовала вопреки закону. Излишний либерализм в отношении их поставил под угрозу безопасность страны, жизни многих тысяч, если не млн людей. Во имя демократии, во имя будущего РФ деятельность подобных организаций сейчас приостановлена. Впрочем, здесь мы не выходим за рамки международной практики, международных стандартов.

— Уважаемый господин Президент! Сжатые сроки проведения выборов в Государственную Думу и одновременно продление чрезвычайного положения в Москве, как известно, несколько затруднили деятельность многих партий по подготовке к выборам. В чем Вы видите гарантии того, что эти выборы будут действительно свободными? Существуют опасения, что только некоторые политические партии получат возможность вести широкую агитацию за счет государственных средств, в том числе в подконтрольных Правительству средствах массовой информации, включая телевидение. Насколько резонны эти опасения? Считаете ли Вы возможным ответить на вопрос — за кандидатов какой именно партии будете голосовать лично Вы?

— Собственно говоря, я уже ответил на ваш второй вопрос. Но, может быть, есть смысл кое-что уточнить. Все партии и движения, официально зарегистрированные Центризбиркомом, будут иметь равные гарантии для проведения своей избирательной кампании, для агитации за своих кандидатов. Об этом прямо говорится в Положении о выборах. И я буду строго контролировать выполнение этих требований.

Кроме этого, по моему поручению подготовлено Положение об информационных гарантиях предвыборной агитации. На днях подпишу соответствующий Указ. А кроме того, насколько мне известно, над разъясняющей инструкцией работает и Центральная избирательная комиссия. Ну а на последнюю часть вашего вопроса позвольте пока не отвечать. Пока…

— Уважаемый господин Президент! Сегодня Правительство получило возможность осуществлять экономические реформы, не оглядываясь на жесткую оппозицию в лице парламента. В какой мере, на Ваш взгляд, это скажется на успехе реформ? Застраховано ли Правительство, в отсутствии оппозиции, от принятия ошибочных решений? Можете ли Вы назвать сегодня наиболее важные шаги в сфере экономики, которые предстоят в ближайшее время?

— Никто в Правительстве Российской Федерации не радуется, что временно не имеет оппонентов. Еще не забылось то время, когда здравые суждения, разумные доводы депутатов служили пользе дела. Тот же В. Ф. Шумейко, когда он еще был в руководстве Верховного Совета, предлагал интересные идеи, а иногда и резко критиковал те или иные правительственные решения. Но все понимали, что человек озабочен делом, считает его общим.

К сожалению, уже давно бывший Верховный Совет вышел за рамки конструктивной критики. Его позиция стала воинственно-непримиримой, разрушительной. Вести какой-либо диалог в этих условиях было просто невозможно. Независимо от качества любое решение Правительства, вплоть до текущих, встречались в штыки, буквально по всей системе Советов организовывалась обструкция его политики. Это было двоевластие в действии. Хорошо известно, что в самом Верховном Совете была проведена большая, по сути, репрессивная работа, чтобы искусственно обеспечить господство этой губительной линии. Губительной не только для реформ, но и для элементарного жизнеобеспечения страны.

Москва в октябре 1993 года. Фото: РИА Новости

В то же время считаю, что до избрания Федерального Собрания Совмин должен воздержаться от каких-то резких революционных шагов в экономике. Без нормального парламента это действительно опасно. В основном Правительство действует на базе тех решений, которые были приняты еще до 21 сентября. Тем более что основные приоритеты его политики давно определены.

— Уважаемый господин Президент! В споре с Правительством бывший парламент часто утверждал, что именно он защищает интересы беднейшего населения России. Как будет сегодня решаться проблема малоимущих слоев населения и расширится ли, на Ваш взгляд, этот слой в ходе реформ?

— Вообще утверждение, что парламент защищает интересы какой-то одной, пусть большой, но только части населения, показывает опять-таки полное непонимание смысла парламента в демократическом государстве. Демократический парламент — такое учреждение, в котором происходит сопоставление интересов всех групп населения. И на этой основе с помощью сложнейших процедур появляется политический компромисс. Он необходим для того, чтобы общество осталось стабильным, чтобы ни одна группа не ощущала своей ущербности от того, что ее интересы никто не защищает.

Но на самом деле бывший Верховный Совет и не думал защищать интересы даже одной социальной группы. Он спекулировал на этих интересах. И, надо сказать, небезуспешно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ