 

Вода поможет снизить вязкость труднодобываемой нефти

10.10.2020, 2:25, Новости дня

Как известно, нефть бывает легкой как дизтопливо и вязкой как битум. В последнем случае добывать ее из скважин чрезвычайно трудно. А что делать, если количество этого ценного полезного ископаемого на Земле быстро уменьшается?

Простое и дешевое решение нашли специалисты Казанского федерального университета, которые совместно с исследователями из компании «Зарубежнефть» предложили использовать технологию разжижения тяжелых вязких фракций нефти обычной водой.

Добыча углеводородов в этом случае значительно упрощается, утверждают специалисты. В РФ есть много месторождений, которые до сих пор не разрабатываются только потому, что себестоимость полученной нефти слишком высока.



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