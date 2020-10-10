 

В работе соцсети Facebook произошел глобальный сбой

10.10.2020, 2:15, Новости дня

В работе социальной сети Facebook произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США, Венгрии и Нидерландах. В РФ о незначительных сбоях в работе Facebook сообщили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске, передает ТАСС.

По сведениям сервиса, основная часть пользователей (53%) жалуется на сбои в работе новостной ленты, 23% информируют о проблемах со входом в соцсеть. Еще 23% заявили о полном прекращении работы Facebook.

Напомним, в среду глобальный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube. Кроме того, 4 октября неполадки наблюдались в работе мессенджера Telegram.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.



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