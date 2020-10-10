 

Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса

10.10.2020, 2:15, Новости дня

США и другие страны Запада все больше рассматривают космос в качестве арены боевых действий, цинично прикрываясь международным соглашениями, говорится в выступлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова в Первом комитете ГА ООН.

В выступлении, которое зачитал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Ермаков констатировал, что «в соответствии с доктринальными установками США, некоторых других стран Запада и НАТО в целом, космос все больше рассматривается в качестве арены ведения боевых действий, в том числе наступательного характера», передает ТАСС.

«Крайне деструктивную роль играет деятельность, нацеленная на доминирование, военное превосходство вплоть до тотального господства в космосе», – указал дипломат. «При этом показательным в плане цинизма является то, что указанные задачи ведения боевых действий в космосе, в том числе и в наступательных целях, позиционируются как якобы соответствующие международному праву, включая Договор о космосе 1967 года, направленный на использование космического пространства в мирных целях», – обратил внимание директор департамента МИД России.

Переговоры по юридически обязывающему соглашению по предотвращению гонки вооружений в космосе блокируются США, констатировал дипломат. «Для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве необходимо заключить соответствующее юридически обязывающее соглашение с участием всех космически значимых государств. Оно должно предусматривать запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов», – подчеркнул Ермаков.

В этом контексте важным шагом является международная инициатива и политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе, отметил дипломат. Он сообщил, что РФ вносит на рассмотрение Первого комитета ГА ООН проекты резолюций по мерам транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности.

Ранее Китай обвинил Соединенные Штаты в воспрепятствовании международным переговорам по соглашению о контроле над вооружениями в космическом пространстве. В МИД РФ подчеркивали, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные разногласия по вопросу неразмещения оружия в космосе.

В июне Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны РФ и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».

Отметим, в Кремле заявляли о приверженности РФ полной демилитаризации космоса. Более того, РФ обвинила в милитаризации космоса США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.



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