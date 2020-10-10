 

Высланному из Латвии военному пенсионеру стало плохо с сердцем

10.10.2020, 2:15, Новости дня

Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд готовился в Латвии к операции на сердце, во время депортации в Россию пенсионеру стало плохо, сообщил глава псковского территориального представительства Министерства иностранных дел РФ Александр Иванов.

«Мне только что написал заведующий консульским отделом посольства РФ в Латвии Сергей Нюппа. Он сказал, что Норвинду стало плохо в машине, его везут в ближайшую больницу. В Ригу, в больницу имени Страдыня», – приводит слова Иванова ТАСС.

Глава псковского территориального представительства МИД РФ отметил, что Норвинд военный пенсионер, наш гражданин». «Человек – сердечник, он готовился как раз к операции на сердце. Видимо, там должны были сделать», – сказал Иванов.

По словам дипломата, Норвинд до настоящего момента проживал в Латвии. «[Имеется] обвинение [с латвийской стороны] – угроза национальной безопасности. Но они не объясняют, что это такое. Наши дипломаты даже не знают объяснения», – сказал Иванов.

В пятницу латвийский правозащитник Александр Гапоненко сообщил, что житель России, председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд был задержан «латвийскими силовыми органами», под охраной препровожден в центр содержания нелегальных мигрантов, а затем принудительно выдворен из Латвии в Россию. По данным Гапоненко, формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство.

По данным правозащитника, неудовольствие латвийских властей вызвала активность бывших российских военных, общественная организация которых насчитывала почти 2 тыс. человек и которая отстаивала интересы военных пенсионеров, оказывала помощь нуждающимся и одиноким. По данным Гапоненко, организация принимала участие в организации выборов в российские органы власти, поскольку многие из ее членов имели российское гражданство.



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