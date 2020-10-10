VOAэскпресс 9 октября 2020

10.10.2020, 1:35, Новости дня

США

➡️В пятницу личный врач президента США заявил, что Дональд Трамп завершил курс лечения от коронавируса. По словам врача, состояние Трампа остается стабильным, и уже в субботу он может вернуться к участию в публичных мероприятиях.

Тем не менее, до сих пор неясно, состоятся ли ранее запланированные на 15 октября вторые президентские дебаты. После того, как стало известно о положительном тесте президента на COVID-19, Комиссия по проведению дебатов предложила провести их онлайн. Президент Трамп же настаивает на очном формате дебатов.

Кампания Байдена предложила перенести дебаты на 22 октября – дату ранее запланированных третьих и финальных дебатов.

➡️Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси анонсировала законопроект о создании комиссии, которая позволила бы Конгрессу отстранять президентов от обязанностей, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции.

Пелоси заявила, что это касается всех будущих президентов, однако пояснила, что инициировала законопроект, потому что считает, что Трамп должен предоставить больше информации о своем здоровье после того, как у него диагностировали коронавирус.

➡️13 человек, семеро из которых связаны с антиправительственной группой ополченцев под названием Wolverine Watchmen («Стражи Росомахи»), были арестованы по обвинению в заговоре — по версии следствия, они собирались похитить губернатора Мичигана Гретчен Уитмер.

Кроме того, их обвиняют в нападении на законодательное собрание и угрозах в адрес правоохранительных органов, сообщила в четверг прокуратура штата.

На этом фоне губернатор-демократ Гретчен Уитмер и президент-республиканец Дональд Трамп обменялись взаимными обвинениями в разжигании политического экстремизма.

Знаменитости и выборы

Сэмюэл Л. Джексон учит пользователей Твиттера материться, Тейлор Свифт готова отдать свою гитару, Леброн Джеймс превращает стадионы в избирательные участки, а интернет обсуждает интимные фото Криса Эванса.

Рассказываем, как это все связано с ноябрьскими выборами в США.

Самый толстый медведь

На этой неделе на Аляске завершился ежегодный конкурс на самого толстого медведя. Победителем стал бурый медведь по имени 747 – в честь Boeing 747.

747, несомненно, достоин титула победителя, говорится в заявлении Национального парка: «В этом году он хорошенько раздобрел. Еще в июле он выглядел так, что мог отправиться в спячку немедленно, но он продолжал есть. К концу сентября казалось, что его живот волочится по земле».

Всю предыдущую неделю, с 30 сентября по 6 октября, Национальный парк и заповедник Катмай Аляски вел онлайн-голосование. Победителя выбирали по опубликованным на сайте фотографиям.

За лето катмайские бурые медведи могут набирать более 453 кг, однако потом теряют почти треть веса во время спячки. «Выживают самые толстые», – резюмируют сотрудники Национального парка.

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