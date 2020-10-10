Мнение: В Москве пройдут армяно-азербайджанские переговоры

10.10.2020, 1:20, Разное

После вчерашнего призыва Путина к прекращению огня для обмена пленными и уборки трупов на карабахских фронтах, была достигнута договоренность о переговорах в Москве на уровне глав МИД Армении и Азербайджана.

Обе стороны подтвердили, что сегодня отправляются в Москву, где пройдут консультации по поводу прекращения огня. Консультации будут проходить при посредничестве МИД РФ.

Россия с начала конфликта всячески акцентировала внимание на желании по-прежнему выступать в роли арбитра в армяно-азербайджанских разборках. Если прекращения огня получится достигнуть, это безусловно укрепит эту позицию РФ. С другой стороны, если перемирия добиться не получится, это будет воспринято как недостаток необходимых рычагов влияния на ситуацию и проблемы с отыгрыванием роли арбитра (во многом из-за усиления влияния Турции на Азербайджан и наличия людей связанных с Соросом в руководстве Армении). В текущих реалиях перемирие нужнее Армении, позиции Азербайджана на этих переговорах выглядят более предпочтительными.

Россия безусловно будет заинтересована в том, чтобы добиться хотя бы временного перемирия.

Также сегодня в Ереван прилетел Мишустин для участия в заседании ЕАЭС, которое в силу событий в Белоруссии, Киргизии и в Карабахе подвергается очевидным перегрузкам.

Выступление Пашиняна.