В Украине усилят кибербезопасность объектов критической инфраструктуры

10.10.2020, 0:40, Новости дня

Кабинет Министров Украины одобрил два постановления, которые усиливают кибербезопасность и киберзащиту в Украине. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

По информации ведомства, правительство определило объекты критической инфраструктуры. Это стратегически важные для государства предприятия, учреждения и организации разной формы собственности.

“Изменения помогут провести аудит информационной безопасности объектов и оценить уровень потенциальной опасности для каждого из объектов. Киберзащита будет обеспечена в соответствии с потенциальными угрозами”, – говорится в сообщении.

Вице-премьер и глава ведомства Михаил Федоров отметил, что в документах прописаны механизмы и критерии отнесения объектов к перечню критической инфраструктуры и категориям критичности.

“Главный критерий – нарушение стабильной работы этих объектов может привести к чрезвычайным ситуациям или опасности для государства”, – пояснил Федоров.

По информации министерства, также в Украине планируют создать госреестр объектов критической информационной инфраструктуры и определить единую систему учета и хранения данных о них.

22 мая в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщали, что разработали комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния защищенности национальных электронных информационных ресурсов и усиление защиты персональных данных граждан от утечек.

В 2019 году было зарегистрировано 330 киберинцидентов, связанных с атаками на сайты органов власти Украины.