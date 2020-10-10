 

В Украине усилят кибербезопасность объектов критической инфраструктуры

10.10.2020, 0:40, Новости дня

Кабинет Министров Украины одобрил два постановления, которые усиливают кибербезопасность и киберзащиту в Украине. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

По информации ведомства, правительство определило объекты критической инфраструктуры. Это стратегически важные для государства предприятия, учреждения и организации разной формы собственности. 

“Изменения помогут провести аудит информационной безопасности объектов и оценить уровень потенциальной опасности для каждого из объектов. Киберзащита будет обеспечена в соответствии с потенциальными угрозами”, – говорится в сообщении.

Вице-премьер и глава ведомства Михаил Федоров отметил, что в документах прописаны механизмы и критерии отнесения объектов к перечню критической инфраструктуры и категориям критичности.

“Главный критерий – нарушение стабильной работы этих объектов может привести к чрезвычайным ситуациям или опасности для государства”, – пояснил Федоров.

По информации министерства, также в Украине планируют создать госреестр объектов критической информационной инфраструктуры и определить единую систему учета и хранения данных о них. 

22 мая в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщали, что разработали комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния защищенности национальных электронных информационных ресурсов и усиление защиты персональных данных граждан от утечек.

В 2019 году было зарегистрировано 330 киберинцидентов, связанных с атаками на сайты органов власти Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Почти половина американцев усомнились в честности предстоящих президентских выборов

03.08 / Нефть подешевела на опасениях за баланс спроса и предложения

31.08 / “Курс на трансформацию остается неизменным”. Нацслужба здоровья Украины прокомментировала смену руководителя

13.08 / Объявлена дата продаж премиального внедорожника на базе Toyota Crown

29.09 / Врачи из США заинтересовались вакциной «Спутник V»

02.07 / США об участии крымчан в российских опросах: Повторяем, что Крым – это Украина

30.07 / Задержанные россияне имели разрешение на работу в Белоруссии

12.08 / За день машины сбили в Белоруссии двух милиционеров

23.09 / Рубль снизился к доллару

15.09 / Глава СВР заявил об отсутствии яда в организме Навального до вылета из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска