Новый рекорд. В Европе за сутки COVID-19 заболели более 100 тысяч человек

10.10.2020, 0:40, Новости дня

В странах Европы впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции зафиксировано более 100 000 новых случаев заражения. Такие данные установило агентство Reuters по итогам четверга, 8 октября.

Эпицентр вспышки в Европе переместился в Великобританию, Россию, Испанию и Францию, говорится в сообщении агентства. В Британии 8 октября зарегистрировали более 17 тысяч заболевших. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок говорил, что Соединенное Королевство находится в опасности.

В северной Англии, Уэльсе и Шотландии ввели жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.

По информации Reuters, в Европе зарегистрировано более 16% общего числа зараженных коронавирусом в мире и почти 22% смертей от COVID-19. Среди 10 стран Европы, в частности в Украине, России и Чехии, в течение последней недели зарегистрировали рекордное увеличение случаев заболевания.

Всего в европейских странах в течение этой недели ежедневно фиксируется больше новых заболевших, чем в США, Индии или Бразилии.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 10 октября в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 36,7 млн человек, умерло более 1 млн, а выздоровело 25,5 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.