Трамп заявил о фальсификации выборов. 50 тыс. избирателей в Огайо получили ложные бюллетени

10.10.2020, 0:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что 50 тыс. избирателей получили ложные бюллетени для голосования по почте на президентских выборах в США. Об этом он сообщил 9 октября на своей странице в Twitter.

“50 тыс. избирателей из Огайо получили ложные бюллетени для голосования по почте. Контроль за соблюдением честности голосования отсутствует. Сфальсифицированные выборы”, – заявил Трамп.

Breaking News: 50,000 OHIO VOTERS getting WRONG ABSENTEE BALLOTS. Out of control. A Rigged Election!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020

В избирательной комиссии округа сообщили АР, что всего в округе Франклин, штат Огайо 237 498 бюллетеней для голосования, 49 669 из них были с ошибками. Это около 6% от всех зарегистрированных избирателей округа Франклин (примерно 880 тыс.) и 0,6% – от всех избирателей штата Огайо.

Представители комиссии отметили, что уже начался процесс печати исправленных бюллетеней и заполнения конвертов для отправки. В ведомстве пообещали, что доставят их по почте в течение 72 часов.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и Трамп, представляющий Республиканскую партию.