 

Трамп заявил о фальсификации выборов. 50 тыс. избирателей в Огайо получили ложные бюллетени

10.10.2020, 0:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что 50 тыс. избирателей получили ложные бюллетени для голосования по почте на президентских выборах в США. Об этом он сообщил 9 октября на своей странице в  Twitter.

“50 тыс. избирателей из Огайо получили ложные бюллетени для голосования по почте. Контроль за соблюдением честности голосования отсутствует. Сфальсифицированные выборы”, – заявил Трамп.

Breaking News: 50,000 OHIO VOTERS getting WRONG ABSENTEE BALLOTS. Out of control. A Rigged Election!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020

В избирательной комиссии округа сообщили АР, что всего в округе Франклин, штат Огайо 237 498 бюллетеней для голосования, 49 669 из них были с ошибками. Это около 6% от всех зарегистрированных избирателей округа Франклин (примерно 880 тыс.) и 0,6% – от всех избирателей штата Огайо.

Представители комиссии отметили, что уже начался процесс печати исправленных бюллетеней и заполнения конвертов для отправки. В ведомстве пообещали, что доставят их по почте в течение 72 часов.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Раскрыта личность одного из задержанных «членов ЧВК» в Белоруссии

18.09 / В Германии футбольный клуб проиграл 0:37 из опасений заразиться коронавирусом

26.08 / Глава МИД Литвы обратился к белорусскому коллеге на русском

26.08 / В Новых Санжарах зафиксировали первый случай COVID-19

03.10 / Пандемия подпитывает страсть россиян к «тихой охоте»

24.06 / Народ Ливии попросит Египет о помощи

16.08 / Площадь Независимости в Минске оцепили перед митингом в поддержку Лукашенко

02.08 / Марка Geely анонсировала новый седан Preface на базе Volvo

06.10 / Мнения: Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

24.08 / Зеленский присвоил звание Героя Украины трем украинцам. Одному из них – посмертно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска