 

Восставший двор

10.10.2020, 0:35, Разное

В Беларуси придумали новый формат протеста — камерный и очень эффективный. Фотопроект Евгения Отцецкого «Площадь перемен».

На четвёртый день белорусских протестов, 12 августа, в одном из центральных районов Минска (улица Червякова и Сморговский тракт) люди из окон своих квартир начали светить фонариками и скандировать «Жыве Беларусь!». В этот день включили интернет и люди узнали о масштабе жестокости, которую применили власти к мирным протестующим. В этом смысле акция требовала с одной стороны огромной смелости, с другой – являлась важным актом солидарности. Локация быстро стала культовой. На стене служебного помещения во дворе появился мурал, посвященный протестам, а на крыше закрепили бело-красно-белый флаг.

Неделю спустя двор было не узнать. По вечерам люди стали выходить сюда из своих квартир, чтобы пообщаться с соседями, обменяться новостями с единомышленниками, обсудить планы на будущее. Оказалось, что огромное количество людей не согласно с результатами выборов и считает Лукашенко нелегитимным президентом. Теперь, благодаря инициативе местных жителей, во дворе каждый вечер проходят мероприятия: концерты, театральные постановки, танцы…

Активность жителей не осталась незамеченной со стороны правоохранительных органов. На двор регулярно нападают тихари (сотрудники милиции в штатском) и милиция: срезают ленты и флаги, закрашивают мурал. В один из вечеров во двор приехал ОМОН. Но жители отважно борются за свою территорию — каждый раз на месте закрашенного мурала появляется новый. Помимо милиции, жителям двора досаждают и местные органы управления, и коммунальные службы — начались регулярные проверки, товариществу собственников выписывают штрафы за надуманные нарушения.

Маленький дворик в центре Минска и протестная активность вдохновили жителей других кварталов на создание аналогичных сообществ. На данный момент это превратилось в общенациональное движение. Неравнодушные граждане по вечерам выходят из своих квартир, собираются сообществом соседей, устраивают концерты, перфомансы, благоустраивают территорию. Но все это носит выраженный политизированный и протестный характер, помогает увидеть большое количество единомышленников и зарядиться энергией для митингов и протестных акций. Важно, что у такой формы протеста нет выраженных лидеров и руководителей, отношения строятся без каких-либо иерархий. Так возникает солидарность между людьми, которые еще месяц назад не были знакомы друг с другом.

Мурал располагается на детской площадке. Местные жители любят и гордятся этим символом. Фото: Евгений ОтцецкийМестные жители защищают мурал от тихарей и милиции. Фото: Евгений ОтцецкийБело-красно-белый узор (цвета национального флага Беларуси с 1991 по 1994 год) — один из символов протеста. Люди украшают забор белыми и красными лентами. За короткое время подобные заборы появились по всему городу. Фото: Евгений Отцецкий12 сентября люди устроили во дворе альтернативный день города. Была организована ярмарка, выступали артисты, а вечером на балконе одного из соседних домов прошёл секретный концерт. Власти же, сославшись на коронавирус решили в этот день не проводить массовые мероприятий. Covid-19 — очень удобная причина для запретов, отмен и ужесточения различных норм. В тоже время, когда весь мир вводил карантинные меры, в Беларуси по инициативе властей проходил парад Победы. Фото: Евгений ОтцецкийВо дворе по инициативе местных жителей постоянно организуются перформансы. Эта акция снималась с дрона: люди расходились и сходились, имитируя бьющееся сердце новой Беларуси. Рядом с сердцем дети камешками выложили надписи «Жыве Беларусь» и «Уходи!». Фото: Евгений ОтцецкийПосле очередной закраски мурала люди вышли в байках с символом двора и надписями на спинах «Я живу на площади перемен» и «я хочу жить на площади перемен». Фото: Евгений ОтцецкийМилиция прогоняет ребёнка от стены. На днях неизвестные в масках под прикрытием милиции закрасили ее битумом. Детям понравилось рисовать на черной поверхности мелками. На стене можно различить надписи «Перемен», «Жыве Беларусь», «Люблю Беларусь» и зачеркнутое слово «ОМОН». Фото: Евгений ОтцецкийНеизвестные в оливковой форме без знаков отличия и в масках ждут, когда высохнет краска на стене. Таким образом они пытаются противостоять восстановлению мурала. Фото: Евгений ОтцецкийКонцерт известного музыканта Змицера Вайцюшкевича на площади Перемен. Фото: Евгений ОтцецкийКолонна с ОМОНом поворачивает в сторону двора. Синие микроавтобусы «фольксваген» и «форд», серые микроавтобусы «форд транзит», а также классические автозаки МАЗ — символ репрессий в 2020 в Беларуси. Фото: Евгений ОтцецкийЖители двора восстанавливают мурал после очередной атаки со стороны неизвестных в масках. Пока не высохла краска, его отмывают, а наиболее испорченные фрагменты дорисовывают с помощью баллонов с краской. Фото: Евгений ОтцецкийМилиция пытается арестовать жителей двора, ставших на защиту мурала. По заключениям независимых юристов право в Беларуси осенью 2020 не работает, поэтому арест произошёл без каких-либо юридических оснований. На данный момент Степану Латыпову (лежащий на земле человек) инкриминируется статья «Организация массовых беспорядков». В его квартире прошёл обыск, а Степан находится в СИЗО. Фото: Евгений ОтцецкийКогда возле будки с муралом круглосуточно начала дежурить милиция, люди организовали концерт на балконе одного из соседних домов. Фото: Евгений ОтцецкийЛюди на площади Перемен с помощью света нарисовали бело-красно-белый флаг. Одним из выразительных свойств протестного движения в Беларуси 2020 является повышенная креативность. Это хорошо заметно как на самих митингах — в виде костюмов, плакатов и методов протеста, так и в организации дворовых сообществ. Фото: Евгений ОтцецкийЗнак на въезде во двор, где находится площадь Перемен. Большинству жителей прилегающих к двору домов не нравится появление сотрудников милиции и ОМОН на детской площадке и в окрестностях. Фото: Евгений ОтцецкийЛюди используют различные способы выразить своё несогласие (в первую очередь с фальсификациями на президентских выборах, во вторую — с насилием и пытками над мирными протестующими 9-11 августа 2020). В данном случае в одной из квартир используется проектор. Проекция бело-красно-белого флага направлена на окно, и флаг хорошо заметен проходящим по улице людям. Фото: Евгений Отцецкий

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Ученые: Первые пандусы для инвалидов появились в Древней Греции

05.10 / Диабет беременных чреват болезнями сердца у повзрослевших детей

10.08 / Россиян предупредили об агрессивных вспышках COVID-19 осенью

06.09 / Как гонщица “Формулы-1”: Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в новом модном образе

13.09 / Седокова удивила фанатов слишком откровенным топом

16.09 / Мнение: Без гнева и пристрастия

01.10 / Новая волна: число заразившихся коронавирусом в Москве продолжает расти

13.09 / Ученые разработали методику тренировок для лечения рака

27.07 / Мнение: Каждая домохозяйка знает как управлять мэрией!

29.06 / Мнение: Письмо: “Тотальное нарушение границ”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска