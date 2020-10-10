В Ирландии не запретят продажу автомобилей с ДВС с 2030 года

10.10.2020, 0:15, Новости дня

Власти Ирландии объявили о временном приостановлении решения запретить продажи автомобилей с дизельными и бензиновыми моторами к 2030 году.

Вместе с тем еще совсем недавно такое решение было утверждено кабинетом министров, но теперь принят новый закон. Согласно принятым документам, осуществление запрета начнет действовать с 2050 года. Однако даже несмотря на принятый закон по борьбе с изменениями климата, власти не намерены отказываться от идей ограничить рынок машин с ДВС.

Таким образом, данный запрет будет действовать несколько позже. В стратегии развития Ирландии указали нормы, которые регулируют последующий запрет на поставки новой техники с двигателями внутреннего сгорания, однако их период действия временно перенесен на более поздний срок.