Легендарный гоночный Citroen DS 3 WRC продали за 730 тысяч евро

10.10.2020, 0:15, Новости дня

В продаже появился редкий экземпляр спортивной модели Citroen DS 3 WRC, которая ранее использовалась гонщиком Себастьяном Лебом во время спортивных состозаний.

Вместе с тем текущий владелец Citroen DS 3 WRC готов продать данный автомобиль за 850 тысяч долларов. Указывается, что уже нашелся потенциальный покупатель, однако пока не он готов раскрыть свое имя в интересах сделки. Особый интерес к автомобилю проявляется тем, что Citroen DS 3 WRC одержал 80 побед.

Еще один интересный факт о модели в том, что именно Себастьян Леб являлся последним гонщиком, который использовал автомобиль. Citroen DS 3 WRC принимал участие в 11 чемпионатах, где удалось одержать лидирующую строчку. Модель имеет 1,6-литровый мотор на 300 л.с. мощности.