К резиденции главы Киргизии выдвинулась военная техника

10.10.2020, 0:05, Новости дня

Военная техника направилась к резиденции президента Киргизии, где в субботу должно пройти заседание парламента республики, информирует ИА «24.kg».

Как ожидается, на предстоящем заседании парламента Киргизии депутаты должны утвердить кандидатуру нового премьер-министра республики. Во время протестов, которые начались после выборов в Бишкеке, протестующие разгромили здание парламента, в связи с чем депутатам в условиях беспорядков и давления со стороны групп демонстрантов каждый раз приходится искать новое место для проведения заседаний. По этой причине возникают сложности с обеспечением кворума, передает ТАСС.

Также сообщается, что еще одна колонна вошла в Бишкек с запада и в сопровождении милицейских патрулей проследовала по проспекту Чуй в сторону центра киргизской столицы. По словам очевидцев, в колонне замечены тонированные автобусы, военные КамАЗы и БТР.

Ранее в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Жээнбеков также заявил, что есть вероятность потерять Киргизию, если беспорядки продолжатся.

Позже в МВД Киргизии уточнили, что чрезвычайное положение в Киргизии начнет действовать с 10 октября. Киргизский политолог Марс Сариев в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил задержку со вводом войск в центр Бишкека.