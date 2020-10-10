Тайны Сфинкса, сотни лет не дающие покоя археологам

10.10.2020, 7:21, Разное

Египетский Сфинкс, или Великий Сфинкс Гизы, остается одной из наиболее волнующих загадок истории.

Археологи уверены, что возвели его люди, но кто и когда не могут внятно ответить до сих пор. Некоторые полагают, будто Сфинкс стал монументом неизвестного высшего божества. Другие считают статую лишь очередным бессмысленным монументом древних фараонов. Третьи уверены, что дело не обошлось без вмешательства инопланетян — как, мол, иначе объяснить эту монументальную постройку? А ведь и правда, загадок у Сфинкса полно!

Явление из бездны

Странно, но археологи до сих пор не могут точно сказать, кто именно приказал возвести Сфинкса. Считается, что памятник был построен во время правления Хафра, то есть четвертой династии Старого Королевства еще в 2500 году до нашей эры, однако некоторые признаки позволяют предположить, что монумент старше и этого возраста.

Незавершенный шедевр

Но кто бы ни начал эту постройку, закончить замысел он не успел. Американский археолог, Марк Леннер, обнаружил неподалеку скрытую пещеру, где хранились большие камни и строительные инструменты. Судя по всему, сфинкс должен был стать лишь центральной фигурой огромного скульптурного полотна.

Профессионалы за работой

И рабы вовсе не строили сфинкса, как считают многие. Согласно последним исследованиям, строители жили в достатке и роскоши, могли позволить себе весьма дорогое в то время мясо и даже имели собственные бордели.