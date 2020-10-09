 

Кукла Полина – Личное мнение

09.10.2020, 23:50, Разное

На Урале, в забытом Б-гом городке Карпинск мать Юля заперла в шкафу дочь. Новорожденная голодала, о ребёнке не знали даже родители Юли, а двум старшим детям мать говорила, что это — кукла Полина и к ней нельзя подходить.

Оперативники нашли ребёнка в таком состоянии, что я показать это вам не решаюсь.


Фото: Соцсети

Девочка изможденна, выглядит как старый Бенджамин Баттон. У неё гипотрофия (истощение) крайней 3-й степени.

Старшим детям, единственным, кто знал о Полине, было запрещено трогать её — сказала же, кукла! Ребёнка случайно обнаружила подруга Юлии — вызвала полицию, девочка попала в реанимацию.

Что же случилось?

Юля просто рассталась с мужем. У женщины кукушка замкнула. Не ходила к врачам, не состояла на учёте, а когда тихо родила, положила ребёнка в шкаф.

«При белково-энергетической недостаточности III степени потеря массы тела составляет более 30 %. Внешне — крайняя степень истощения, кожные покровы бледно-серого цвета, полностью отсутствует подкожный жировой слой».

Соседи говорят, что от мужа Юля сама сбежала. Тот бил её, запугивал, снова бил. Видимо, психика и не выдержала — родив, женщина просто забыла, что у неё есть ребёнок.

«Всё всегда заканчивается хорошо. Если всё закончилось плохо, значит это ещё не конец», — написала Юлия в Одноклассниках.

Я не знаю, спасут ли девочку. Будет всё хорошо или плохо. Но твёрдо знаю, и мне от этого горько, что наши бабы так зациклены на мужиках.

Муж Андрей бьёт и истязает Юлию. Она терпит, рожает, рожает и снова рожает. Потом от издевательств срывает крышечку с чайника, и женщина запирает младенца в шкаф.

Разве может быть у женщины что-то важнее ребёнка? Что, личная жизнь важнее? Не оправдываю мужа нисколько, но неужели разрыв с мужиком смог стать фактором, подавившем материнский инстинкт?

Такое, как мне кажется, возможно лишь в случае, когда изначально баба считает член мужика важнее детей.

Не права разве?

Источник: Лена Миро



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