Новый антирекорд: в России выявлено максимальное суточное число новых случаев COVID-19

09.10.2020, 23:35, Разное



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Предыдущий антирекорд был достигнут 11 мая, тогда в РФ было выявлено 11 656 новых случаев COVID-19. На сегодняшний день число инфицированных достигло 1 272 238, и по этому показателю РФ занимает четвертое место в мире.

Больше всего новых случаев коронавируса было выявлено в Москве (3701), в Санкт-Петербурге (469), в Московской области — (411), в Ростовской области (265) и Нижегородской области (247 ). Растет и смертность коронавируса: за минувшие сутки умер 201 человек, в то время как накануне скончался 191 пациент. Всего же в РФ за время пандемии по официальным данным погибло 22 257 заболевших.

Отметим, что взрывной рост заболеваемости отмечен и в других странах мира. 8 октября ВОЗ зафиксировала рекордное число зараженных — 338 779 новых случаев. Самые высокие показатели зарегистрированы в США, Индии и в Бразилии.