Американская публицистка – Мишель Обама разрушила всё хорошее, что оставалось от наследия её мужа

09.10.2020, 23:30, Новости дня

Бывшая первая леди США выступила с длинным видеообращением, в котором отрицала погромы на улицах американских городов и описывала США как страну, в которой темнокожие вынуждены жить в постоянном страхе из-за расизма. Как отмечает консервативная публицистка Кэндес Оуэнс, этим видеороликом Мишель Обама перечеркнула наследие своего мужа, который стремился объединить и вдохновить Америку.

Если вы не проспали это лето, если вы вообще были в сознании и смотрели видео из Кеноши, или Миннеаполиса, или Портленда, или Сиэтла, у вас могло сложиться впечатление, что погромщики, которых вы видели на улицах, левые. С татуировками BLM на шее. Все эти избиратели Джо Байдена.

Но Мишель Обама хочет, чтобы вы знали: нельзя верить собственным лживым глазам! Бывшая первая леди опубликовала сегодня 24-минутное видео. В нём она говорит, что, если вы пришли к выводу, что беспорядки устраивают левые, вы расист.

МИШЕЛЬ ОБАМА, бывшая первая леди США: Только в крошечном проценте случаев демонстрации вообще были сопряжены с насилием. Так что то, чем занимается президент, повторюсь, явная ложь. Это неправильно с нравственной точки зрения. И да, это расизм.



«Это расизм! Здесь, в Мартас-Винъярд, в нашем доме за 12 миллионов долларов, всё хорошо! Эдгартаун не полыхает, Оук-Блаффс выглядит совершенно мирным, SoulCycle открыт, в чём проблема?!»

Если вы посмотрите видео, а вам следует это сделать, вы заметите, что Мишель Обама не осуждает насилие. Она просто делает вид, что его на самом деле нет. Так что же, по мнению Мишель Обамы, происходит в нашей стране? По-видимому, разгулялись банды сторонников превосходства белой расы!

МИШЕЛЬ ОБАМА: Представьте себе, каково это — каждый раз просыпаться и изо всех сил стараться поддерживать ценности, про которые эта страна говорит, что дорожит ими. Правду, честь, приличия. И все эти усилия встречают лишь презрение — не только со стороны ваших сограждан, но и со стороны действующего президента! Ходить по собственной стране, боясь, что чей-то неоправданный страх перед вами может создать опасность для вас… Расистское оскорбление, брошенное из проезжающей машины. Напрасные ожидания повышения по службе. Обычная остановка на шоссе оборачивается проблемами — может быть, вам поставят колено на шею…



(С придыханием.) Почему богатые дамы левых взглядов так тяжело дышат, когда снимают политические ролики?

И почему они к тому же сердиты? Почему богатые дамы так сердиты? Кто угнетает всех этих миллионеров? Кто-то ведь угнетает!

Может быть, ответ знает Кэндес Оуэнс, автор книги «Blackout: как чёрная Америка может второй раз сбежать с демократической плантации». Сегодня она с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Кэндес! Я заметил, что вокруг много угнетённых и рассерженных богатых дам. Кто их угнетает?

КЭНДЕС ОУЭНС, политический комментатор: К сожалению, не могу дать вам ответ на этот вопрос. Но я могу сказать, что Мишель Обама сегодня разрушила всё хорошее, что ещё оставалось от наследия Обамы, Барака Обамы. Вот этим видео.

Просто захватывает дух — настолько прямая это противоположность Бараку Обаме, которого мы видели, когда он баллотировался на выборах 2008 года.

Да.

КЭНДЕС ОУЭНС: Я помню того Барака Обаму. Однажды его, провоцируя, спросили: «Если вы не победите на этих выборах, сенатор, как вы думаете, это будет потому, что Америка не готова?» Имелось в виду, что Америка была ещё не готова к чёрному президенту.



Я помню это! Я помню, как его об этом спросили! Да!

КЭНДЕС ОУЭНС: Да, а помните, что он ответил, Такер? Он ответил: «Знаете, если я не одержу победу — нет, это будет потому, что я не смог дать американцам то видение и то обещание, в которые они могли бы поверить». Это был невероятно смелый ответ!

Да, согласен.

КЭНДЕС ОУЭНС: Я считаю, именно он и принёс ему победу на выборах. Потому что он верил в Америку. И, по сути, в тот день он заявил американцам: «Даже если я не одержу победу, я всё равно верю в Америку. Дело не в моём цвете кожи».

А Мишель Обама сделала прямо противоположное. Глядя на Америку, в своём 25-минутном видео она говорила американцам: «Если вы не проголосуете так, как я скажу, это потому, что вы отсталые, это потому, что вы неправы. Потому что в самой основе этой страны — неправота и расизм».

Не могу себе представить лучшего способа полностью уничтожить всё, чего достиг Барак Обама в 2008 году. И это на самом деле довольно грустно.

Целиком с вами согласен. Я не думал об этом. По-моему, это очень умное замечание. Но зачем, интересно, они это делают? По опросам, Байден далеко впереди (Трампа. — ИноТВ), я говорю честно, так ведь и есть. Он лидирует с большим отрывом, чем Хиллари в 2016 году. В глубине души недоумеваешь: им, наверное, нет никакой необходимости это делать, так почему же она… Она явно говорит серьёзно, иначе бы она этого не делала. Почему же, по-вашему, она это делает?

КЭНДЕС ОУЭНС: Знаете, я всегда думала, что у семьи Обама не так уж много контроля над собственной жизнью и идеями. Они приняли много денег, чтобы попасть в Белый дом, они многим людям обязаны. И сейчас я их на самом деле рассматриваю как функционеров национального комитета Демократической партии.

Да…

КЭНДЕС ОУЭНС: Грустно это видеть. Они ведь могли бы воспользоваться этим моментом, чтобы объединить страну.

Да!

КЭНДЕС ОУЭНС: Я считаю, что Барак Обама, определённо, пытался это сделать в своём послании, посвящённом COVID-19. Но Мишель Обама пошла по совершенно другому пути. И, откровенно говоря, она очень плохо играет. Это было театрально, на это было неловко и неприятно смотреть.

Совершенно согласен! Сейчас как никогда хочется, чтобы кто-то сказал: «Отложим наши разногласия. Вот что у нас есть общего, давайте на этом и сосредоточимся». И какая досада, что они этого не делают! У неё на самом деле большой авторитет, она пользуется очень большой популярностью… Не у меня, но у большинства людей. Жаль, что она этого не сделала!

КЭНДЕС ОУЭНС: На самом деле, я считаю, это её «корзина достойных сожаления»*. Думаю, эффект будет прямо противоположен тому, на который она рассчитывала. Нельзя просто твердить американцам, что они отсталые, что они неправы. Это те же американцы, Мишель, если вы смотрите сегодня, те же американцы, которые дважды избрали вашего мужа. Америка не расистская страна. Есть ли у нас очаги расизма? Конечно. Но это не характеризует нашу страну в целом.

Да. Кэндес Оуэнс, каждый раз, когда вы приходите, вы говорите что-то, о чём я ещё не думал. Я вам признателен. Спасибо.



* Намёк на печально известное предвыборное высказывание Хиллари Клинтон о том, что половину сторонников Трампа можно поместить в «корзину достойных сожаления» — как расистов, сексистов, гомофобов и т.п.