 

США, Афганистан и Туркменистан обсудили региональное сотрудничество

09.10.2020, 23:25, Новости дня

В минувший четверг, 8 октября, представители правительств США, Афганистана и Туркменистана провели трехстороннюю встречу в формате видеоконференции. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном в пятницу.

В сообщении говорится, что во встрече приняли участие заместителя госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл, министр иностранных дел Афганистана Мохаммед Ханиф Атмар и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Участники подтвердили важность трехсторонних обсуждений для решения общих вопросов, включая политику, безопасность и экономические вопросы. Главным вопросом для обсуждения стала ситуация в Афганистане. Все три стороны обязались более тесно сотрудничать для поддержки мирного процесса в этой стране.

Кроме того, США, Афганистан и Туркменистан будут координировать свои в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой и нелегальной миграцией, содействовать торговле между тремя странами путем пересмотра юридических ограничений на торговлю и повышения эффективности таможенных процедур в рамках существующего законодательства.

Еще один вопрос, обсуждавшийся на встрече – совместная реализация инфраструктурных проектов, в том числе энергетического проекта Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ);

Участники трехсторонней встречи надеются на продолжение этих дискуссий.



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