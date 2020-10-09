СМИ: Белый дом готовит план стимулирования экономики на 1,8 триллиона долларов

09.10.2020, 23:25, Новости дня

По сообщениям СМИ в пятницу, в связи с приближением президентских выборов Белый дом готовит план стимулирования экономики на 1,8 триллиона долларов, чтобы сблизить позиции администрации и демократов в Конгрессе.

Президент Дональд Трамп на этой неделе выражал сомнение в отношении того, что предложения демократов могут послужить основой для выработки совместного плана помощи экономике, пострадавшей от ущерба, нанесенного пандемией COVID-19. Как выяснилось сегодня, похоже, его администрация все же готова вернуться к этому вопросу по мере приближения выборов 3 ноября.

Новая инициатива, доработанная по сравнению с предыдущим предложением администрации, которое составляло 1,6 миллиарда долларов, сближает размеры пакета стимулов с предложением демократов, которые предлагают оказать экономике помощь в размере 2,2 триллиона долларов.

«Президент одобрил пересмотренный пакет, – заявил советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу, – Я думаю, мы движемся в правильном направлении. Разрыв сокращается».

Кудлоу не представил подробностей, однако ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация увеличила план стимулирования экономики на 200 миллиардов долларов.

Впрочем, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил в пятницу, что Конгресс вряд ли согласится принять новый пакет стимулирования экономики до проведения выборов из-за остающихся «огромных» разногласий по поводу статей финансирования.

«Нам действительно нужен еще один пакет мер по спасению экономики, но приближение к выборам и расхождения во мнениях о том, что необходимо сделать в данный момент, довольно велики», – сказал Макконнелл на пресс-конференции в Кентукки. По словам сенатора, он хочет, чтобы законодатели преодолели свои политические разногласия и

одобрили пакет экономических мер. Однако «в ближайшие три недели… это маловероятно», – заметил Макконнелл.

Его пессимизм контрастирует с комментариями президента, сделанным в последние дни, в том числе в пятницу, когда Трамп написал в Твиттере: «Переговоры о помощи экономике в связи с [пандемией] COVID продвигаются вперед»

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин вели переговоры в течение нескольких недель, пытаясь договориться о принятии законопроекта о дополнительной помощи экономике.

Однако перспективы сделки на этой неделе оказались под вопросом после того, как президент Трамп во вторник заявил о приостановке переговоров.

Пелоси сообщила, что в четверг она провела длительные переговоры с Мнучиным, добавив, что в пятницу они вновь должны встретиться, чтобы обсудить нерешенные вопросы, связанные с финансированием.

«Я действительно надеюсь, что мы скоро достигнем соглашения, – сказала Пелоси, выступая в пятницу в эфире телеканала MSNBC, – Но, как вы говорите, они [администрация] продолжают менять свое мнение».

По мнению экономистов, новый раунд государственной поддержки имеет решающее значение для предотвращения волны увольнений и банкротств, а также для оказания поддержки безработным. Международный валютный фонд призвал правительства всего мира продолжать меры для оказания поддержки экономики.