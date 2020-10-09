Мнение: Военно-исторический синтвейв
09.10.2020, 23:10, Разное
Сегодня случайно в рекомендациях Юутба наткнулся на ролик Into the System посвященный новому облику НОАК, а за ним уже обнаружился годный канал с роликами в стиле военное и историческое видео под бодрую музыку. Ниже, несколько примеров.
Современный облик НОАК.
Современная война.
Про участие китайцев в Корейской войне.
Гражданская война в Испании.
Китай 50-х.
Пакт Сталина. Ранний Варшавский договор.
Москва 1953-го.
Межвоенный флот США.
Межвоенный флот Франции.
Японский милитаризм.
Армия Сталина.
Весна 1945.
Танки 80-х-2000х
И так далее.
Еще больше лежит на канале у автора https://www.youtube.com/channel/UCtF5GRjkIyM6R4LFeK0ht2A
Источник: Colonel Cassad
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