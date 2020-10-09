Мнение: Военно-исторический синтвейв

09.10.2020, 23:10, Разное

Сегодня случайно в рекомендациях Юутба наткнулся на ролик Into the System посвященный новому облику НОАК, а за ним уже обнаружился годный канал с роликами в стиле военное и историческое видео под бодрую музыку. Ниже, несколько примеров.

Современный облик НОАК.

Современная война.

Про участие китайцев в Корейской войне.

Гражданская война в Испании.

Китай 50-х.

Пакт Сталина. Ранний Варшавский договор.

Москва 1953-го.

Межвоенный флот США.

Межвоенный флот Франции.

Японский милитаризм.

Армия Сталина.

Весна 1945.

Танки 80-х-2000х

И так далее.

Еще больше лежит на канале у автора https://www.youtube.com/channel/UCtF5GRjkIyM6R4LFeK0ht2A