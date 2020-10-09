Мнение: Доля населения со своим жильём, глобальный рост нищеты и успех попрошаек в Бресте

09.10.2020, 22:50, Разное

1. Россия относится к числу стран с высочайшей в Европе обеспеченностью жильём – целых 87% наших граждан владеют квартирами и домами (включая незакрытую ипотеку). Казалось бы, о каком жилищном вопросе можно говорить с такими замечательными цифрами, которым должны завидовать другие европейцы?

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/dolia-evropeicev-i-rossiian-imeiuscih-sobstvennoe-jile-5f2fd1a5158a8d310479f9b6

К сожалению, всё гораздо сложнее. Речь идёт о взрослом населении, тогда как подрастающее поколение по-прежнему надо обеспечивать квартирами.

Большое количество россиян владеет лишь комнатами или долями в квартирах. У кого-то есть лишь полуразвалившийся домик в деревне, давно покинутый и нежилой. Многие живут в формально неплохом жилье, однако мечтают уехать или в крупный город, или в тихую дачную глушь.

Благодаря двум грандиозным провалам в жилищном строительстве (с 1917 по 1956 и с 1992 по 2000) мы до сих пор сильно отстаём от Европы по уровню обеспеченности квадратными метрами: у нас их примерно в 2 раза меньше на душу населения, чем в капстранах, в которых не было социалистических революций.

Наконец, поскольку главным приоритетом – что в позднем СССР, что в 2000-е и 2010-е – было ускоренное строительство с целью покрытия масштабного дефицита, качество построенного жилья вызывает вопросы. Если сами дома наши строители строят уже весьма неплохо, инфраструктура жилых районов оставляет желать много лучшего.

Тем не менее, у среднего россиянина есть уже собственная комната, причём у подавляющего большинства россиян она даже в собственности. Ещё каких-то 30 лет назад об этом можно было только мечтать.

2. Карантин сильно бьёт по сфере услуг, где в развитых странах сосредоточена основная часть рабочих мест, а в развивающихся — очень значительная.

Впервые за очень долгое время в мире ожидается рост нищеты:

https://lenta.ru/news/2020/10/08/extreme_poverty/

Количество людей в мире, живущих в крайней нищете, вырастет в 2020 году впервые за 22 года на фоне пандемии коронавируса и спровоцированного им экономического кризиса. Такой прогноз представил Всемирный банк (ВБ).

Организация считает крайней бедностью ситуацию, при которой ежедневные доходы человека составляют менее 1,9 доллара. По его оценке ВБ, количество людей, живущих в экстремальной нищете, в текущем году может увеличиться на 88-115 миллионов человек. К 2021 году их общая численность достигнет 150 миллионов.

До пандемии ожидалось, что уровень крайней бедности в 2020 году снизится до 7,9 процента населения Земли. Теперь же аналитики прогнозируют рост показателя до 9,1-9,4 процента. Ожидаемый рост числа нищих будет первым с 1998 года, когда мировую экономику потряс азиатский финансовый кризис.

3. Дела во Франции идут всё хуже и хуже:

Четверо бездомных мужчин во французском городе Брест сорвали джекпот благодаря лотерейному билету, который отдал им незнакомец. Об этом сообщает издание NDTV.

Четверо нищих в возрасте около 30 лет просили милостыню рядом с магазином, где продавались лотерейные билеты. Покупатель вышел из магазина и отдал им купленный за один евро (91 рубль) билет моментальной лотереи.

Бездомные стерли защитный слой и обнаружили, что выиграли 50 тысяч евро (4,5 миллиона рублей). Они поделили выигрыш поровну.

«Они были ошеломлены, но очень рады», — сказал представитель лотереи. Он добавил, что похоже, у квартета немедленно возник план, как быстро потратить деньги.

Шайки крепких молодых парней толпой выцыганивают деньги у выходящих из магазина покупателей. Вряд ли подобное встретило бы понимание в России.

Попрошайкам и вправду дали шанс на лучшую жизнь: миллион рублей на нос — неплохая стартовая сумма даже по меркам стоимости жизни во Франции. Увы, шанс очень мал. Даже нормальный человек, выиграв в лотерею, почти всегда спускает выигрыш на всякую ерунду. У людей с менталитетом уличных попрошаек деньги уйдут в песок ещё надёжнее.