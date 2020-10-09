 

Мнение: Если ситуация ухудшится

09.10.2020, 22:45, Разное

Оперативный штаб правительства и региональные власти будут обсуждать введение новых ограничений из-за коронавируса, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В сущности, прекрасный образец текущего управления страной. Прошло полгода с момента запуска предыдущего карантина, но у властей по сей день нет даже самой примитивной модели заболеваемости и распространения вируса. Поэтому и оговорка: "если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, то мы начнем что-то там такое обсуждать". Проще говоря – Кремль понятия не имеет, как будут развиваться события, а потому будет реактивно реагировать и принимать какие-то рефлекторные действия. Никаких мер по упреждению в отсутствии моделей и прогнозов нет и быть не может.

А для электората будут нагнетать штатные пропагандисты, формируя ту или иную картину, которая будет обосновывать любые мероприятия как мудрые и единственно верные. На самом деле то, что происходит с коронавирусом – просто частный пример. Всё управление страной так и происходит – "если что-то случится, то мы тут с пацанами перетрём". Прогнозы, модели, действия на опережение – нет, не слышали. А даже если и слышали – это ведь нужно еще понять, а чем понимать, если нечем?

Источник: Эль Мюрид



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