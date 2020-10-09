На сайте мэрии Одессы размещена агитация за Труханова – “Опора”

09.10.2020, 22:30, Новости дня

Официальный сайт Одесского горсовета содержит ссылки на сайт мэра Геннадия Труханова “Доверяй делам”, на котором размещена его предвыборная программа. Об этом 9 октября сообщила гражданская сеть “Опора”.

На главной странице сайта мэрии omr.gov.ua есть вкладка “городская власть”, в которой открывается следующая вкладка: “онлайн-платформа отчетности одесского городского головы”. При ее выборе пользователь перенаправляется на сайт truhanov.od.ua, посвященный работе Труханова.

“На этом сайте есть биография действующего мэра и кандидата на эту же должность Геннадия Труханова, новости о его деятельности на посту городского головы, отчеты о его работе, предвыборная программа “7:40 Стратегия для Одессы”, “Карта дел” с нанесенными на городскую карту объектами строительства, благоустройства, ремонта городской инфраструктуры, выполненными за счет бюджета в течение 2015–2020 годов”, – отметили в “Опоре”.

На главной странице сайта Труханова размещена надпись “Доверяй делам”. Это название партии, от которой Труханов зарегистрирован кандидатом на должность городского головы.

“На сайте truhanov.od.ua указаны контакты: Одесса, площадь Думская, 1 (официальный адрес Одесского городского совета), так называемый “телефон доверия, горячая линия: 1535 для стационарных или (048) 705-55-55″, а также сайт 1535.omr.gov.ua. Эти номер телефона и сайт используются Одесским городским советом для приема и обработки обращений граждан по городским проблемам”, – подчеркнули в гражданской сети.

“Опора” попросила прокомментировать ситуацию пресс-службу мэрии.

“Слова “доверяй делам” в данном случае являются обычным словосочетанием, а не названием партии. Никакой партийной символики на официальных ресурсах Одесского городского совета нет”, – сказали в мэрии.

Труханов был избран мэром Одессы на внеочередных выборах в 2014 году. 27 октября 2015 года его избрали городским головой Одессы второй раз.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.