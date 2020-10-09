В столице Индонезии решили метить дома сидящих на самоизоляции из-за COVID-19

09.10.2020, 22:30, Новости дня

Дома жителей, находящихся на самоизоляции из-за COVID-19 в Джакарте (столице Индонезии) намерены маркировать специальными наклейками. Такая мера вызвала неоднозначную реакцию, сообщает местное издание “The Jakarta Post”.

Эпидемиолог из Университета Индонезии Три Юнис Мико Вахьоно считает, что наклейки будут информировать других людей о состоянии живущих в доме, а полицейские смогут проверять соблюдение карантина.

В доме изолированных, согласно правилам, должна быть отдельная ванная комната для зараженного коронавирусом.

Власти заверяют, что наклейками не хотят опозорить больных. Их применение оговорено в постановлении губернатора Джакарты о самоизоляции.

Индонезийский омбудсмен Тегу Нугрохо заявил, что маркировка дома может привести к стигматизации бессимптомных пациентов с коронавирусом. Люди могут избегать их, сказал он и предложил правительству усилить роль общественных наблюдателей в контроле за соблюдением самоизоляции.

Под центры самоизоляции городская администрация Джакарты уже подготовила бывшую деревню спортсменов в Кемайоране и некоторые отели, поскольку число заболевших COVID-19 растет, пишет издание.

В отелях U Stay Hotel Mangga Besar и Ibis Styles Jakarta Mangga Dua, которые переоборудовали в изоляторы, уже закончились свободные комнаты для размещения зараженных коронавирусом. Две гостиницы вмещают 140 и 212 человек соответственно.

Всего в Индонезии, по данным министерства здравоохранения страны на 9 октября, выявлено более 324 тысяч инфицированных. Около 11,6 тысячи человек скончались от COVID-19, а выздоровели более 247 тысяч.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер 9 октября в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 36,6 млн человек, умерло более 1 млн, а выздоровело 25,5 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.