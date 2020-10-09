Уровень воды в реке Колорадо будут предсказывать с помощью долговременной памяти океана

09.10.2020, 22:05, Новости дня

Группа ученых из университета штата Юта (USU) разработала новый инструмент для прогнозирования засухи и уровня воды в реке Колорадо на несколько лет вперед. Хотя истоки реки находятся в штатах Вайоминг и Колорадо, не имеющих выхода к морю, уровни воды связаны с температурой поверхности моря в некоторых частях Тихого и Атлантического океанов и с долговременной памятью океана, сообщает портал Phys.org.

Река Колорадо является самым важным водным ресурсом в полузасушливых западных Соединенных Штатах и ​​сталкивается с растущим спросом со стороны населения штатов Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Колорадо и Юта. Поскольку нехватка воды в реке Колорадо влияет на производство энергии, продовольственную безопасность и обеспечение питьевой водой, лесное хозяйство и туризм, инструменты для прогнозирования засухи и низкого уровня воды могут способствовать принятию управленческих решений, затрагивающих миллионы людей.

Текущие прогнозы засухи ориентированы на краткосрочные индикаторы, и это ограничивает их полезность, поскольку погодные явления слишком сильно влияют на такие модели. Ученые решили создать модель, которая будет использовать не только данные суши, такие как температура, влажность воздуха и другие, но и океанские данные. «Этот новый подход является надежным и означает, что у менеджеров по водным ресурсам впервые появится инструмент для более точной оценки водоснабжения в реке Колорадо на годы», – сказал Роберт Гиллис, профессор кафедры растений, почв и климата (PSC) USU и директор климатического центра Юты. «Модель может работать итеративно, чтобы постоянно снабжать специалистов свежим прогнозом на следующие три года».

Помимо памяти океана, на водные потоки влияют системы суши, включая почвы, подземные воды, растительность и многолетний снежный покров, которые играют важную роль в смягчении последствий краткосрочных осадков. Исследователи выдвинули гипотезу, что многолетние прогнозы могут быть достигнуты за счет использования долгосрочной памяти океана, связанных с этим атмосферных эффектов и фильтрующих эффектов наземных систем. Ученым давно известно о влиянии Эль-Ниньо и Ла-Нинья и связях океана с погодой на юго-западе США, но им пришлось адаптировать эти данные с учетом расположения реки Колорадо. Компоненты сложной климатической модели включают моделирование облаков и аэрозолей в атмосфере, характеристики поверхности земли, океанические течения и перемешивание, а также тепло поверхности моря и водный обмен. Саймон Ван, профессор динамики климата USU, сказал, что менеджеры по водным ресурсам и синоптики знакомы с Эль-Ниньо и Ла-Нинья и связями океана с погодой на юго-западе США.

Наличие двухлетнего периода подготовки к засухе может оказать огромное влияние на фермеров, поскольку они планируют севооборот и принимают другие бизнес-решения. Соавтор Лариса Йоком, доцент кафедры экологии пожаров в департаменте природных ресурсов USU, заключила, что инструмент, который может обеспечить долгосрочный прогноз засухи в районах, подверженных воздействию реки Колорадо, поможет менеджерам в заблаговременной подготовке к лесным пожарам.