Новый электрокар Audi Q4 E-Tron Sportback вновь заметили на тестах

09.10.2020, 22:05, Новости дня

Известная марка Audi официально сообщила о появлении нового электрического кроссовера Audi Audi E-Tron GT RS.

Данный автомобиль можно уже рассмотреть на снимках, которые позволяют более детально узнать о внешнем виде электрокара. В частности, новая модель Audi E-Tron GT RS получила уникальную форму светодиодной оптики, увеличенные воздухозаборники, а также крупную решетку радиатора. Кроме того, агрессивный дизайн кузова дополняется модернизированным капотом.

Новая модель имеет светодиодную ленту, которая соединяет задние фонари и придает кузову еще более эксклюзивный вид. Эксперты прогнозируют, что суммарная мощность автомобиля составит 582 л.с., а максимальный запас хода составляет 400 километров.