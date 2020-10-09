Эксперты назвали плюсы и минусы монитора Xiaomi Redmi 1A

09.10.2020, 22:05, Новости дня

По мнению экспертов, монитор Xiaomi Redmi 1A очень удобен в подключении, поскольку разъемы расположены в неглубокой нише с тыльной стороны устройства. Очевидным преимуществом является невысокая цена. Впрочем, монитор и относится к бюджетному классу электроники.

Глядя на фронтальную сторону, можно подумать, что здесь установлен безрамочный экран. Это не совсем так, говорят специалисты. Но внешний вид напоминает современное дизайнерское решение, что также является плюсом.

Плохо то, что здесь не предусмотрено подключение наушников. Частота обновления картинки – 75 Гц. Это не очень много, но для работы в офисе вполне достаточно. Можно даже с некоторой натяжкой запускать качественные видеоигры.