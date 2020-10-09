 

В гостях у Ким Кэтролл: экскурсия по домику звезды “Секса в большом городе” на берегу залива в Хэмптоне

09.10.2020, 22:00, Разное

Мы уже проводили виртуальную экскурсию по особняку Кристин Дэвис – исполнительницы роли Шарлотты Йорк в сериале “Секс в большом городе”. Теперь настала очередь посмотреть, как жила ее коллега – Ким Кэтролл, которая выставила на продажу свой дом в Западном Хэмптоне на берегу залива. Им актриса владеет еще с конца 90-х, но в этом году она решила отдать его в руки новых владельцев “всего” за 3,25 миллионов долларов.

Дом площадью 120 квадратных метров, может, и не впечатляет своими размерами – по голливудским меркам, зато находится на берегу залива Гардинер, на который можно любоваться через панорамные окна из любой комнаты. Внутри постройки находятся гостиная, объединенная с кухней и столовой и оснащенная камином и проектором с большим экраном, – а также две спальни и две ванных комнаты. Но гораздо интереснее можно проводить время на открытом воздухе, ведь на территории имеется веранда с шезлонгами, джакузи с горячей водой, место для костра, и кроме того, проложена каменная дорожка, ведущая к воде. 



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