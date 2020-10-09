 

Раненные в Карабахе российские журналисты вернулись в Москву

09.10.2020, 21:55, Новости дня

Пострадавшие в Нагорном Карабахе российские журналисты в пятницу были доставлены из Еревана в Москву.

Они прилетели в страну бортом специального летного отряда «Россия», передает РИА «Новости».

Во время полета пострадавшие спали, свои места в первом салоне им уступили члены правительственной делегации, прилетевшей в Ереван вместе с премьер-министром РФ  Михаилом Мишустиным.

В Минздраве состояние журналистов оценивают как удовлетворительное.

8 октября по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе нанесли два удара. После первого удара о пострадавших не сообщалось, после второго стало известно, что пострадали российские журналисты. Среди пострадавших оказался российский блогер Юрий Котенок. Он получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу, его прооперировали.

До этого при ударе азербайджанских военных в Карабахе пострадали двое журналистов французского издания Le Monde – их доставили в местную больницу. 



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