Муж бьёт, Таня пьёт? – Личное мнение

09.10.2020, 21:40, Разное

Муж избивает Татьяну Овсиенко, которая, в свою очередь, спилась. Такие слухи гуляют в Сети.

Певица эти слухи прокомментировала:

Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую.

Я доподлинно не знаю, является ли Татьяна Овсиенко алкоголичкой и бьёт ли, на самом деле, её муж.

Но вот что я знаю точно:

1) На фотографиях и видео лицо Тани нередко выглядит отёчным, на нём отчётливо видны брыли.

2) Регулярное употребление алкоголя ведёт к сбою в синтезе витаминов С и Е, которые необходимы для формирования коллагенового каркаса кожи. В результате этого сбоя, кожа лица обвисает, появляются брыли.

3) Алкоголь выводит воду из кожи, но задерживает её в подкожной клетчатке. Это приводит к образованию отёков.

4) Муж Тани Саша (он, кажется, всё ещё сожитель) был судим за участие в организации преступления (покушение на бизнесмена).

Таня и Саша. Просто Таня

5) Татьяна говорила в интервью, что продавала имущество, чтобы помочь арестованному, а потом и севшему любимому.

Пожалуй, процитирую:

Я понимала, что только я рядом. Что я должна помочь… От Саши я скрыла, сколько я продала. Во время одного из свиданий он сказал мне, чтобы я не делала больше ни одного шага. Должны работать адвокаты.

6) Татьяна и Александр познакомились, когда он ещё был женат.

Вот что рассказывает об этом сама Таня:

Первый раз мы сказали слова любви, когда Саша был арестован. Я в тот момент находилась далеко и обо всем узнала из СМИ. Тут же примчалась в Крым, наняла адвокатов. Наши отношения больше скрывать было бессмысленно. Жена Саши узнала обо мне из той же прессы.

7) В «Комсомольской правде» вышла статья, в которой приведены слова соседок и подруг Татьяны.

Слова соседки:

Ситуация с Таней очень плохая. Она живет с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!



Слова подруги:

Как мне показалось, Саша ее спаивает. Она просыпается – на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером – бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги… Причем ее гонорар он сразу забирает себе… Когда она приезжает на какое-то выступление, люди ее зачастую не узнают. Мне редакторы программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» рассказывали, как звали Таню на передачу. Говорили: мол, мы ее еле в чувство привели, и вид у нее был специфичный.



Повторю: я не в курсе, бухает ли Овсиенко или нет, избивает ли её сожитель или нет. Это, в принципе, неважно.

Важно другое: все предшествующие этим слухам действия и заявления Татьяны, а также её сегодняшний внешний вид, таковы, что, прочитав эти слухи, я не заржала, не пожала плечами и не сказала: «Бред какой».

Лично я больше склонна верить слухам, чем их опровержению, с которым выступила Татьяна Овсиенко.

А ещё я точно знаю, что никогда, ни при каких обстоятельствах не влюблюсь в чужого мужа и не буду спасать его от тюрьмы, распродавая имущество.

У меня нет ни единого шанса стать олимпийской чемпионкой, примой Большого театра и дурой, которая оплачивает судебные издержки арестованного женатика.

Девки, за что вы себя так ненавидите?

Я вас слушаю очень внимательно. Мне, правда, интересно.

В комментарии пилите свои истории отношений, в которых вас использовали или до сих пор используют мужики.