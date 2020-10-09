Муж бьёт, Таня пьёт? – Личное мнение
09.10.2020, 21:40, Разное
Муж избивает Татьяну Овсиенко, которая, в свою очередь, спилась. Такие слухи гуляют в Сети.
Певица эти слухи прокомментировала:
Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую.
Я доподлинно не знаю, является ли Татьяна Овсиенко алкоголичкой и бьёт ли, на самом деле, её муж.
Но вот что я знаю точно:
1) На фотографиях и видео лицо Тани нередко выглядит отёчным, на нём отчётливо видны брыли.
2) Регулярное употребление алкоголя ведёт к сбою в синтезе витаминов С и Е, которые необходимы для формирования коллагенового каркаса кожи. В результате этого сбоя, кожа лица обвисает, появляются брыли.
3) Алкоголь выводит воду из кожи, но задерживает её в подкожной клетчатке. Это приводит к образованию отёков.
4) Муж Тани Саша (он, кажется, всё ещё сожитель) был судим за участие в организации преступления (покушение на бизнесмена).
Таня и Саша. Просто Таня
5) Татьяна говорила в интервью, что продавала имущество, чтобы помочь арестованному, а потом и севшему любимому.
Пожалуй, процитирую:
Я понимала, что только я рядом. Что я должна помочь… От Саши я скрыла, сколько я продала. Во время одного из свиданий он сказал мне, чтобы я не делала больше ни одного шага. Должны работать адвокаты.
6) Татьяна и Александр познакомились, когда он ещё был женат.
Вот что рассказывает об этом сама Таня:
Первый раз мы сказали слова любви, когда Саша был арестован. Я в тот момент находилась далеко и обо всем узнала из СМИ. Тут же примчалась в Крым, наняла адвокатов. Наши отношения больше скрывать было бессмысленно. Жена Саши узнала обо мне из той же прессы.
7) В «Комсомольской правде» вышла статья, в которой приведены слова соседок и подруг Татьяны.
Слова соседки:
Ситуация с Таней очень плохая. Она живет с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!
Слова подруги:
Как мне показалось, Саша ее спаивает. Она просыпается – на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером – бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги… Причем ее гонорар он сразу забирает себе… Когда она приезжает на какое-то выступление, люди ее зачастую не узнают. Мне редакторы программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» рассказывали, как звали Таню на передачу. Говорили: мол, мы ее еле в чувство привели, и вид у нее был специфичный.
Повторю: я не в курсе, бухает ли Овсиенко или нет, избивает ли её сожитель или нет. Это, в принципе, неважно.
Важно другое: все предшествующие этим слухам действия и заявления Татьяны, а также её сегодняшний внешний вид, таковы, что, прочитав эти слухи, я не заржала, не пожала плечами и не сказала: «Бред какой».
Лично я больше склонна верить слухам, чем их опровержению, с которым выступила Татьяна Овсиенко.
А ещё я точно знаю, что никогда, ни при каких обстоятельствах не влюблюсь в чужого мужа и не буду спасать его от тюрьмы, распродавая имущество.
У меня нет ни единого шанса стать олимпийской чемпионкой, примой Большого театра и дурой, которая оплачивает судебные издержки арестованного женатика.
Девки, за что вы себя так ненавидите?
Я вас слушаю очень внимательно. Мне, правда, интересно.
В комментарии пилите свои истории отношений, в которых вас использовали или до сих пор используют мужики.
Источник: Лена Миро
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