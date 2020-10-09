Коронавирус. Как не заразить домашних во время самоизоляции

09.10.2020, 21:25, Разное



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Легкие формы COVID-19 и бессимптомные формы инфекции SARS-CoV-2 не требуют госпитализации. Их лечат дома, амбулаторно, в условиях самоизоляции. Врач обязан рассказать инфицированному и тем, кто проживает с ним, что нарушение санитарно-эпидемических правил, которое приводит к массовому заражение, грозит уголовная ответственность (статья 236 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Что значит самоизоляция?

Самоизолироваться – не выходить из дома весь период карантина. В это время нельзя принимать гостей. Исключения нельзя делать для рутинных действий вроде выноса мусора или получения посылки.

Люди, которые были изолированы после положительного теста на COVID-19, остаются на карантине 14 дней или до получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус с промежутком в один день.

Во время двухнедельного карантина можно законно выйти из дома в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе здоровью, включая ухудшение течения коронавирусной инфекции.

Важная часть изоляции – инфицированный не должен заразить людей, с которыми живет.

Как не заразить домашних

Согласно российским рекомендациям по COVID-19, тем, кто живет с инфицированным, нужно рассмотреть возможность отдельного проживания. В реальной жизни это может оказаться невозможным. Для исключения заражения обычно необходим «план Б».

Крайне желательно, чтобы у инфицированного была отдельная комната. Он должен находиться в ней почти все время, исключив контакты с людьми и животными.

В случае выхода из комнаты, изолированный человек должен надевать маску. Ему следует стараться избегать пребывания в общих помещениях, например на кухне, одновременно с другими людьми.

Принимать пищу инфицированный должен в своей комнате.

В идеале, инфицированному нужно выделить отдельные ванную комната и туалет.

В условиях, когда это невозможно, человек, подвергнутый самоизоляции, должен пользоваться ванной и туалетом после других жильцов. После этого инфицированный должен протереть поверхности, которых он касался, с антисептиком.

Изолированному человеку следует:

часто мыть руки с мылом, не менее 20 секунд;

пользоваться антисептиком, когда вода и мыло недоступны;

прикрывать рот и нос при чихании и кашле салфеткой или рукавом;

использованные салфетки нужно выбрасывать в мусорную корзину, после этого нужно обработать руки;

чистить, обрабатывать поверхности после касания (дверные ручки, телефон и так далее);

носить маску в общих пространствах;

проветривать свою комнату, попросить проветривать другие помещения квартиры;

пользоваться только индивидуальными средствами гигиены и посудой.

Если в квартире живет человек с высоким риском тяжелого течения COVID-19

У людей с сопутствующими заболеваниями (ожирением, сахарным диабетом, болезнями сердца) и у пожилых высока вероятность тяжелого течения COVID-19. Если инфицированный проживает с людьми из группы риска, им нужно постараться переехать на время его изоляции – например, к родственникам или друзьям.

Если временный переезд устроить невозможно, правилам изоляции нужно следовать максимально строго. В целом, дома им следует соблюдать режим, который многими аспектами похож на изоляцию инфицированного человека.

Уязвимые люди должны как можно больше времени проводить в своей комнате, меньше контактировать с остальными жильцами квартиры, по возможности реже появляться в общественных пространствах. Если есть возможность, им нужно выделить отдельные ванну и туалет. Общими «удобствами» они должны пользоваться первыми.