ERR – больше половины эстонцев поддерживают создание музея памяти жертв коммунизма

09.10.2020, 21:20, Новости дня

Как показал недавний опрос, около 55% жителей Эстонии поддерживают идею создать музей памяти жертв коммунизма на территории бывшей Батарейной тюрьмы в Таллине. Наибольшей поддержкой эта идея пользуется среди эстонской молодёжи. При этом против высказались менее четверти всех респондентов, пишет ERR.



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Согласно социологическому исследованию, которое проводилось в Эстонии по заказу Института памяти, 55% опрошенных поддерживают идею создать в Таллине музей памяти жертв коммунизма. Этот музей планируется организовать в комплексе зданий бывшей Батарейной тюрьмы, пишет ERR.

В исследовании также отмечается, что наибольшую поддержку этой идее выразили респонденты в возрасте от 18 до 29 лет. В то же время против создания подобного музея выступили 24% опрошенных, говорится в статье.

Данное социологическое исследование также показало, что 65% жителей Эстонии выразили готовность посетить музей памяти жертв коммунизма в Таллине после того, как он откроется, пишет ERR.