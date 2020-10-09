Владимир Зеленский: «Исторический день для Украины и Великобритании»

09.10.2020, 21:15, Новости дня

КИЕВ – Украина готова привлечь до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов для торговых контрактов с Великобританией. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам его официального визита в Великобританию 7-8 октября.

«Мы привезли из Великобритании два с половиной миллиарда фунтов стерлингов. Это новая страница украинско-британского сотрудничества и беспрецедентное событие для Украины», – подчеркнул Владимир Зеленский.

В соответствии с Меморандумом, который был подписан в Лондоне, UK Export Finance (UKEF) возобновляет работу на украинском рынке для поддержки британского экспорта. UKEF сможет предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов, сообщает сайт президента Украины.

Кредитные гарантии UKEF смогут привлечь конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании между Государственным секретарем Ее Британского Величества, действующим через Департамент по обеспечению экспортных кредитов, который функционирует под названием UK Export Finance, и Кабинетом министров Украины, представленным министром финансов Украины.

«Эти средства могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов в таких приоритетных областях, как безопасность и оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение. Но мы не ограничиваемся только ими», – добавил президент Украины Владимир Зеленский.

В справочных материалах на сайте украинского лидера отмечается, что UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт. Кредиты будут выдаваться на десять лет под очень привлекательную ставку – 2,5% в евро и 3,5% – в фунтах стерлингов.

«Решение о привлечении UK Export Finance на украинский рынок и подписание этого Меморандума является знаком доверия и поддержки со стороны Великобритании тех трансформационных изменений, которые сейчас происходят в Украине. Убежден, что это откроет новые возможности для партнерства между экономиками наших стран, в частности в сферах обороны и безопасности, возобновляемых источников энергии и транспортной инфраструктуры», – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Меморандум в оборонной сфере

В ходе официального визита президента Украины в Великобританию 7-8 октября также был подписан Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством, и проведены ряд встреч.

Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли. Он предусматривает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.

«Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях продолжающегося обострения ситуации в Черноморском регионе», – отмечается в сообщении на интернет-сайте президента Украины.

Соглашение о политическом сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне 8 октября подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством.

На сайте президента Украины подчеркивается, что «закрепление общеполитических принципов двустороннего сотрудничества и партнерства в новом Соглашении имеет важное стратегическое и практическое значение».

«Сегодня для Украины и Великобритании исторический день: начинаем новый этап стратегического партнерства между нашими странами», – сказал президент Владимир Зеленский.

Соглашение – нужное, услуги – дорогие?

Политолог Тарас Чорновил считает, что официальный визит украинской делегации в Лондон на фоне прошедшего аналогичного в Брюссель, «можно считать достаточно успешным».

«В Лондоне подписан основной пункт – действительно нужные документы: Соглашение с Великобританией. Оно давно рассматривалась, но актуальность подписания не подходила. На момент, когда у нас появилось Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Британия была членом ЕС, и действующий документ перекрывал наши основные взаимные потребности с Лондоном», – говорит Тарас Чорновил корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что в подписанном Соглашении Украина сохранила основные свои позиции.

«Что касается других событий этого визита, но о них больше разговоров, чем реального результата. Я не понимаю, зачем говорить о том, что мы привезли 2,5 млрд фунтов стерлингов, если это больше протокол о намерениях. Протокол с финансовой государственной структурой, которая является гарантом и дает госгарантии при внесении инвестиций в экономики других стран. Это дорогая услуга, которая имеет свои последствия, – если мы не обеспечим соответствующее обслуживание иностранных инвестиций, эта компания, на правах государства, получит возможность выбить из Украины все, что необходимо», – подчеркивает Тарас Чорновил.

Он также считает, что меморандум, подписанный в Лондоне 7 октября, предусматривающий возможность кредитования программ, в том числе и для обустройства Военно-Морских сил Украины «вряд ли даст свое наполнение».

«Это очень сомнительный протокол про намерения о постройке британцами военных катеров. Для нас важен ценовой фактор. Британская техника для Украины дорогая, европейская и американская намного дешевле. К тому же Украина выпускает катера аналогичного класса – нужно ли в такой ситуации брать кредиты для катеров – вопрос», – утверждает Тарас Чорновил.

Контекст визитов президента Зеленского

По мнению политолога Алексея Якубина, визиты украинского лидера в Брюссель и Лондон демонстрируют интересное сочетание на международном поприще и определенные шаги президента Владимира Зеленского.

«Зеленский поехал в Лондон после Европейского Союза, в страну, которая находится в процессе выхода из ЕС. В британской столице он говорил о том, что мы разделяем общие ценности, при этом Британия выходит из Евросоюза. Это немного вступает в противоречие с общей евроинтеграционной канвой, но для Владимира Зеленского – это важный визит. Он выступает президентом, который на международном поприще пытается подчеркнуть, что британское направление задействовано, и Лондон играет свою роль во внешней политике Украины», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем он считает, что для Лондона визит украинского лидера – тоже важен, поскольку он создает конкуренцию с действиями Евросоюза за Украину.

Алексей Якубин отмечает, что заявление украинской стороны о кредитных договоренностях с Лондоном вряд ли стоит называть победой.

«Это – кредит. Британия в большой мере решает свои вопросы в период коронавируса, но то, что этот кредит попадает в европейско-британское соперничество, в том числе и за присутствие в Украине – эта линия отчасти выгодна и для Украины», – подчеркивает Алексей Якубин.

Напомним, что в Брюсселе 6 октября состоялся 22-й саммит Украина – Европейский Союз. По итогам саммита стороны выступили с заявлением, в котором подтвердили «неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей Зоны свободной торговли».