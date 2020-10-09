Мнение: О состоянии Юрия Котенка

09.10.2020, 21:00, Разное

О состоянии военкора Юрия Котенка

ТГ-канал Спутник Армения:

Юрий Котенок доставлен в Ереван на вертолете санавиации

Военный обозреватель Юрий Котенок, который получил (https://t.me/SputnikArmenia/8135) тяжелое ранение при повторном обстреле (https://t.me/SputnikArmenia/8126) Собора Святого Христа Всеспасителя в Шуши, приземлился на площадку рядом с медцентром "Эребуни"

Корреспондент @SputnikArmenia сообщает, что ночью журналиста повторно прооперировали – он потерял примерно 3,5 литра крови, однако медикам удалось восстановить объем крови. У Котенка также есть повреждения в области живота, верхних и нижних конечностей.

Один из лучших хирургов России, работающий в Московском Склифе, доктор медицинских наук Шаген Даниелян отметил, что у Котенка также ранение поясницы

Ранения также получили cпецкор портала "Офицеры России" Левон Арзанов и сопровождавший их Грант Бадалян

ТГ-канал "Армянская вендетта":

Директор медцентра "Эребуни" о состоянии Котенка и других раненых

Военный обозреватель Юрий Котенк в тяжелом состоянии, однако его жизни и двух других раненых на данный момент ничего не угрожает

К нам доставлены три журналиста, двое из них доставлены в 6 утра: у них осколочные ранения, у обоих повреждения левой руки, ух успешно прооперировали в медцентре Степанакерта

Медцентр готов полностью организовать лечение Котенка на высшем уровне, чтобы журналиста не пришлось бы транспортировать в Россию

Всем пациентам была оказана в Степанакерте медпомощь на высшем уровне

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Днем Юрия Котенка доставили в Ереван.