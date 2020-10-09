Мнение: Что скрывает Армения в Карабахе?

09.10.2020, 20:50, Разное

Почему в МИД Армении так серьезно обиделись на спецкора «Новой» Илью Азара, что отобрали у него аккредитационную карту и сказали, что он не имеет права заниматься журналистской деятельностью. «Новая»была вынуждена прервать командировку Ильи и выступить с официальным заявлением.

Выясняется, что 7 октября от Ильи потребовали удалить из репортажа «Война у южных ворот», опубликованного в «Новой газете», информацию о находившихся в разбомбленном культурном центре Шуши военных — как якобы несоответствующую действительности. Азар отказался, однако предложил дополнить материал комментарием МИД.

После этого Илью Азара неоднократно вызывали в МИД Армении для того, чтобы «обсудить вопросы безопасности».

Вечером 8 октября было получено официальное письмо от МИД с отзывом аккредитации из-за нарушения правил работы в Нагорном Карабахе….

В общем, история мутная. Мне не понятно, почему Армения вообще выдает аккредитации на работу журналистов в Нагорном Карабахе? Это вообще-то территория Азербайджана…

Но куда больше мне интересно, почему всполошилось армянское министерство иностранных дел из-за репортажа Азара. Что не так в той части репортажа, в которой Илья написал про дом культуры, разрушенный бомбардировкой: «…Наш водитель Синод рассказывает, что, когда здание разбомбили, внутри находились 600 военных и полицейских. Они, по его словам, специально собрались на совещание в гражданском объекте, чтобы не попасть под обстрел. «Но нашелся предатель, который их сдал. И такой у нас явно не один», — злится Синод».

Что в этих строках крамольного? На какие размышления они наводят эти строки? Что среди армян есть предатели? Что военные и полицейские используют «гражданские объекты»? Что Армения занижает боевые потери?

На снимках: Илья Азар в Нагорном Карабахе, фотография отсюда

Фотография разбомбленного культурного центра отсюда