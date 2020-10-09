 

Мнение: Что скрывает Армения в Карабахе?

09.10.2020, 20:50, Разное

Почему в МИД Армении так серьезно обиделись на спецкора «Новой» Илью Азара, что отобрали у него аккредитационную карту и сказали, что он не имеет права заниматься журналистской деятельностью. «Новая»была вынуждена прервать командировку Ильи и выступить с официальным заявлением.

Выясняется, что 7 октября от Ильи потребовали удалить из репортажа «Война у южных ворот», опубликованного в «Новой газете», информацию о находившихся в разбомбленном культурном центре Шуши военных — как якобы несоответствующую действительности. Азар отказался, однако предложил дополнить материал комментарием МИД.

После этого Илью Азара неоднократно вызывали в МИД Армении для того, чтобы «обсудить вопросы безопасности».

Вечером 8 октября было получено официальное письмо от МИД с отзывом аккредитации из-за нарушения правил работы в Нагорном Карабахе….

В общем, история мутная. Мне не понятно, почему Армения вообще выдает аккредитации на работу журналистов в Нагорном Карабахе? Это вообще-то территория Азербайджана…

Но куда больше мне интересно, почему всполошилось армянское министерство иностранных дел из-за репортажа Азара. Что не так в той части репортажа, в которой Илья написал про дом культуры, разрушенный бомбардировкой:  «…Наш водитель Синод рассказывает, что, когда здание разбомбили, внутри находились 600 военных и полицейских. Они, по его словам, специально собрались на совещание в гражданском объекте, чтобы не попасть под обстрел. «Но нашелся предатель, который их сдал. И такой у нас явно не один», — злится Синод».

Что в этих строках крамольного? На какие размышления они наводят эти строки? Что среди армян есть предатели? Что военные и полицейские используют «гражданские объекты»? Что Армения занижает боевые потери?

На снимках: Илья Азар в Нагорном Карабахе, фотография отсюда
Фотография разбомбленного культурного центра отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Мнение: 5 великих картин про осень

22.08 / В Хабаровске уже седьмую субботу подряд прошли акции в поддержку Фургала

04.07 / Ученый определил вероятность восстания роботов с искусственным интеллектом

29.09 / Мнение: Коротко по Карабаху. 29.09.2020

07.09 / В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Лукашенко

28.06 / “Ткнули клумбой в рыло”: Шнуров поднял на смех настрадавшуюся во время потасовки Собчак

03.07 / Мнение: Строительство 3-го китайского авианосца

01.08 / Мнение: Советский десант в Калифорнии

28.06 / Загадка камеры с множеством золотистых шариков под храмом Теотиуакана

30.07 / У беременных в четыре раз чаще вырабатывается иммунитет к коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска