 

Мнение: Онлайн-фестиваль «Книжный маяк Петербурга»

09.10.2020, 20:45, Разное

Сегодня в 15.00 по мск буду выступать на этом книжном фестивале:
Ссылка, по которой будет идти трансляция на YouTube: https://youtu.be/ql3_CZLQevM

Расписание фестиваля:

  • 9 октября – день нон-фикшн («нон-фикшн» – пер. «без вымыслов» – полезная литература с достоверной информацией и фактами).

  • 10 октября – день художественной литературы

  • 11 октября – день литературы для детей и подростков, а также книг для семейного чтения

В течение трех дней состоится более 60-ти офлайн и онлайн встреч и их публичных трансляций.

В программе фестиваля встречи с известными писателями любимых книг (участие уже подтвердили: Александр Цыпкин, Андрей Курпатов, Бронислав Виногродский, Лев Лурье, Оскар Хартман, Андрей Максимов, Александр Генис, Михаил Веллер, Евгений Бабушкин, Андрей Аствацатуров, Олег Рой, Игорь Рыбаков, Марина Мелия, Ирина Шимбаревич, Валерий Попов, Ирада Берг, Александра и Артем Толоконины, Андрей Беловешкин, Саша Правило, Ольга Савельева, Елена Феоктистова и др.), литературные дискуссии, «литературный крокодил» с участием актеров, полезные мастер-классы от ведущих специалистов книжной индустрии и многое другое.

Вся программа:
https://piterbook.com/book-mayk/

Источник: Шакко



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