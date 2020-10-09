Мнение: Марксистская риторика, глобальное отупление и от чего зависит смертоносность эпидемии

09.10.2020, 20:40, Разное

1. Типичный диалог с борцом за свободу и справедливость, блестяще сыгранный Чарли Чаплином и его сыном Майклом в фильме «Король в Нью-Йорке» 1957 года. Эта британская картина высмеивает США эпохи маккартизма. В одной из сцен изгнанный революционерами Игорь Шадов – король выдуманной страны Эстровии – встречается с юным коммунистом:

https://www.youtube.com/watch?v=RfTDUa4Rrgk

Советский дубляж фильма был сделан в 1976 году и вышел на кассетах в 1980-е. Разумеется, переводчики вынуждены были смягчить или устранить ряд неудобных моментов. Вот для сравнения, оригинальная английская версия:

https://www.youtube.com/watch?v=G5ZndjkABbA

Там, где в русском переводе мальчик говорит про политику «подавляй, разделяй и властвуй», в оригинале поклонник Маркса заявляет примерно следующее: «Руководство в правительстве – это политическая власть, а политическая власть – это официальная форма отчуждения (антагонизации) народа».

Редактирует юный гений вовсе не журнал «Общественная жизнь и право», а куда более злободневные «Комментарии к текущим событиям» (для советских школьников такая свобода журналистики, видимо, была чрезмерной).

Фраза «свобода предпринимательства» в советском дубляже есть, однако она искусно приглушена. Далее, в оригинале мальчик говорит вовсе не про невозможность конкурировать со «Стандард Ойл» (в реальности эта монополия была ликвидирована ещё в 1911 году), равно как и не про невозможность покупки автозавода и конкуренции с «Дженерал Моторс».

В действительности, юный коммунист жалуется: «Смогу ли я конкурировать с другими грузовиками, если займусь производством автомобилей? Смогу ли я заняться продуктовым бизнесом и конкурировать с торговыми сетями?» Как видно, на возможность открыть собственный бизнес советскому зрителю лучше было даже не намекать, равно как и не следовало упоминать про западные торговые сети, от греха подальше.

Затем мальчик говорит не «Монополии пожирают всё и всех», а «Монополии – это угроза свободному предпринимательству». Вспоминает он не 30-е годы, а «смотрит на 60 лет назад», что в оригинале подчёркивает значительное устаревание идей и риторики марксизма.

Под конец говорится не «на пороге гибели весь мир – а почему? – вся власть в руках монополий», а «теперь весь мир взорвётся – а почему? – потому что слишком много власти!» Здесь в оригинале каламбур со словом power – слишком много власти у одного человека и слишком много мощности у атомной бомбы.

Фильм, кстати, был снят самим Чарли Чаплином в тот период, когда он отправился в изгнание из США в Европу, будучи заподозренным в левых убеждениях. По этой причине американская премьера состоялась спустя 15 лет.

Европейские показы картины, вероятно, сыграли небольшую роль в окончании маккартизма (шпиономанской политики поиска «советских агентов» и массовых репрессий против американских коммунистов) в том же самом 1957 году.

Впрочем, основная заслуга в спасении американских левых связана с именем Никиты Хрущёва. После его откровений на XX съезде (в 1956 году) коммунизм был дискредитирован настолько сильно, что компартии на Западе стали быстро сдуваться, после чего политическая борьба с ними вошла в более цивилизованное русло.

2. Ещё один аргумент в богатую копилку возражений против того, что холодный климат якобы несёт экономике России исключительно вред и никакой пользы. На самом деле, чем меньше жары, тем лучше мы соображаем, а следовательно, и работаем. Проверено на школьниках:

https://nplus1.ru/news/2020/10/07/learning-is-inhibited-by-heat-exposure

Повышение среднегодовой температуры воздуха и увеличение количества учебных дней с температурой 26,7 градуса Цельсия и выше приводят к снижению школьной успеваемости, особенно сильно это проявляется среди бедных слоев населения. К таким выводам пришли американские ученые, проанализировав соотношение данных о школьной успеваемости в мире за период с 2000 по 2015 год и в США за период с 2009 по 2015 год с климатическими условиями. Статья опубликована в журнале Nature Human Behavior. <…>

Исследователи выяснили, что более высокие температуры в годы, предшествовавшие экзамену PISA, отрицательно повлияли на успеваемость учащихся в мире. Каждый дополнительный теплый день снизил баллы на 0,18 процента стандартного отклонения (р = 0,007), а холодные дни не оказали статистически значимого влияния (р = 0,517). Также имели значение другие коррелированные шоки, включая доход на душу населения и воздействие жары на сельскохозяйственную промышленность, когда в условиях аграрной экономики взрослые вынуждены отвлекать детей от учебы, чтобы сохранить урожай. Исследователи показали, что успеваемость снижалась на 0,31 процента стандартного отклонения (р = 0,013), если жара пришлась на период выращивания сельскохозяйственной культуры, и в бедных странах температура оказывала значительное влияние (р = 0,001), но меньшее в более богатых (р = 0,733).

Чтобы нивелировать влияние установок аграрного общества на обучение, ученые на втором этапе анализировали данные успеваемости только в США. И в этом контексте ученые получили результаты, схожие с данными по миру: повышение температуры приводило к снижению успеваемости, каждый дополнительный день при температуре 26,7 градуса Цельсия и выше снижал достижения примерно на 0,04 процента стандартного отклонения (р= 0,071), причем влияние тепла на успеваемость по математике было примерно в три раза выше, чем его влияние на успеваемость по английскому языку. (р = 0,002). Особенно сильно снижение успеваемости проявлялось среди населения с более низким доходом (р = 0,002) и у младших школьников (р = 0,003).

Авторы исследования, впрочем, подают эти данные так, что угроза глобального потепления является одновременно и угрозой глобального отупления. С другой стороны, для выживания в тёплом мире, по идее, нужно существенно меньше интеллекта, чем в мире холодном.

Так или иначе, у нас в России останется достаточное число прохладных регионов. Если даже человечество на юге деградирует, погрузившись в бесконечную сиесту под пальмами, мы сможем создать новый центр цивилизации где-нибудь в районе Мурманска и Архангельска.

3. К вопросу о том, зачем во время эпидемии нужны ограничения и маски, даже если смертность от инфекции кажется небольшой. Если их не будет вообще – вероятность закрепления и распространения самых смертоносных штаммов существенно возрастает:

https://lenta.ru/articles/2020/10/06/influenza/

Испанка вошла в историю не только огромным числом заболевших, но и исключительно высоким уровнем смертности. В траншеях и казармах мировой войны вирус быстро мутировал, благодаря чему заболевание приобрело особенно злокачественную форму.

Для вируса инфицированный человек — «хозяин». В клетках человека он проходит свой жизненный цикл, набирается сил, размножается. В обычных условиях вирус гриппа распространяется медленно и старается не слишком травмировать носителя, чтобы тот мог спокойно ходить на работу и в гости, учиться, жить обычной жизнью, постепенно заражая окружающих. Чтобы не исчезнуть, вирус должен двигаться дальше, раз за разом повторяя весь цикл. В гибели «хозяина» он не заинтересован — в этом случае прервется и его собственный путь. Но если возможность перехода к другому «хозяину» практически не ограничена, то для того, чтобы получить максимальное количество новых «хозяев» и захватить новые территории, вирус должен размножаться с максимальной интенсивностью, и в этом случае жизнь или смерть инфицированного человека не имеют для него особого значения. Человек превращается в резервуар, а затем — в отработанный материал.

Другими словами, в 1918 году для выживания вирусу была нужна не упорная оборона против защитных сил организма, а максимальная скорость размножения и заразность. Именно так испанка и действовала, продемонстрировав идеальное коллективное бессознательное на грани живой и неживой природы.