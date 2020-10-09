Мнение: Долги

09.10.2020, 20:35, Разное

Положение Газпрома динамично ухудшается. И все более тревожной проблемой для него становится долговая нагрузка. С начала этого года долг Газпрома увеличился на 16% и составил в переводе на рубли 3,7 трлн рублей. Вообще, долг Газпрома – это практически 4% ВВП страны, и что самое неприятное – значительная часть этого долга – краткосрочные займы. Более 1 трлн рублей нужно отдать в течение ближайших полутора лет, причем 80% этой суммы номинировано в иностранной валюте – доллары, швейцарские франки, евро. И вот с валютой-то как раз ситуация предельно неблестящая – на рынке пвдение цен и снижение спроса, что в совокупности создает жесткое давление на всех поставщиков, но Газпром и здесь в рекордсменах – его потери на европейском рынке самые значительные.

(график из ТГ-канала "Графономика")

Ко всем проблемам добавляется внезапно возросший резерв мощностей – хоть и криво, но введена в строй одна ветка Турецкого потока и Сила Сибири. А значит, растет доля расходов на поддержание инфраструктуры. И это без учета незавершенных строительных потуг – и второй трубы Турецкого потока, и замершего Северного потока-2. При этом в планах уже Сила Сибири-2.

Вывод весьма очевиден – единственной надеждой Газпрома в подобных обстоятельствах является повышение цен и спроса. Зимний период дает некоторые надежды, и рост цен на газ, действительно, наблюдается. Но это именно сезонный рост при том, что хранилища продолжают быть заполненными на рекордные проценты и объемы.

И вот тут вспоминается Слепаков с его песней про нефть. А что, если не подорожает? Ну вот так случится, что еще годик-другой все будет примерно на текущем уровне, то есть, очень неважно. Родной бюджет рад был бы помочь, но у него и с рублями-то напряженка, а Газпром прожорливо требует валюту. В немерянных количествах. Никто уже не вспоминает про крупнейшего налогоплательщика, тут ситуация обратная – ему самому нужно откуда-то брать и брать.

Это пока еще не дефолт и не банкротство. Большой шкаф вообще долго падает. Но зато с очень большим грохотом.