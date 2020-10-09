 

Прокуратура открыла уголовное производство в отношении Турчинова – Кузьмин

09.10.2020, 20:20, Новости дня

Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ренат Кузьмин написал 9 октября в Facebook, что Офис генерального прокурора Украины по решению Печерского районного суда Киева открыл уголовное производство в отношении экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о совершении уголовного правонарушения.

“Генпрокуратура исполнила определение суда и своим письмом официально подтвердила возбуждение уголовного дела против Турчинова, отказавшегося выполнять Минские соглашения в части амнистии участников событий на Донбассе”, – отметил нардеп.

Генпрокуратура исполнила определение суда и своим письмом официально подтвердила возбуждение уголовного дела против…

Posted by Ренат Кузьмин on Reede, 9. Oktoober 2020

Кузьмин опубликовал фотографии ответа Офиса генпрокурора, датированного 29 сентября, в котором сказано, что проведение досудебного расследования поручено Государственному бюро расследований.

Posted by Ренат Кузьмин on Reede, 9. Oktoober 2020

По представлению депутатов ОПЗЖ в начале сентября Печерский суд обязал открыть уголовное производство в отношении Турчинова и пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщал “Цензор.НЕТ”.

Суть претензии заключается в том, что в 2014 году тогдашний председатель Верховной Рады Турчинов отказался подписывать закон об амнистии боевиков ОРДЛО, а Порошенко не настаивал на подписании этого закона. По мнению Кузьмина, решение Печерского суда усилит правильную позицию украинской делегации на минских переговорах.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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