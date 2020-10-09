 

Ибрагимович вылечился от COVID-19

09.10.2020, 20:20, Новости дня

Нападающий итальянского футбольного клуба (ФК) “Милан”, швед Златан Ибрагимович 9 октября сообщил у себя в Twitter, что вылечился от COVID-19.

“Чувствую себя лучше. Врачи сказали, что карантин снят и я могу выходить”, – написал футболист.

Sei guarito!

Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.
Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou

— Zlatan Ibrahimovi * (@Ibra_official) October 9, 2020

У Ибрагимовича диагностировали COVID-19 24 сентября перед квалификационным матчем Лиги Европы 2020/2021 “Милан” – “Буде/Глимт”.

Ибрагимович 27 декабря 2019 года во второй раз в карьере стал игроком итальянского “Милана”. Он подписал контракт с клубом до конца сезона 2019/20 с опцией продления еще на один год.

Шведский нападающий уже выступал за “Милан” с 2010-го по 2012 год. За итальянский клуб нападающий провел 85 игр, забил 56 голов и сделал 24 ассиста.

В своей футбольной карьере Ибрагимович отыграл за “Мальме” (1999–2001), “Аякс” (2001–2004), “Ювентус” (2004–2006), “Интер” (2006–2009), “Барселону” (2009–2010), ПСЖ (2012–2016) и “Манчестер Юнайтед” (2016–2018).

Последним клубом Ибрагимовича был американский “Лос-Анджелес Гэлакси”, который игрок покинул в ноябре. В последнем сезоне нападающий провел 31 матч, забил столько же голов и отдал восемь результативных передач.

На счету 38-летнего форварда 35 трофеев, среди которых Лига Европы 2016/17, Суперкубок УЕФА 2009/10, трофеи чемпионатов Франции (четыре), Испании (один), Италии (четыре), Нидерландов (два) и другие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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