 

Кабмин Украины предложил ввести санкции против Никарагуа

09.10.2020, 20:20, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 9 октября принял решение внести предложение о санкциях против Никарагуа из-за назначения этим государством своего почетного посла в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Проект предусматривает внесение предложений по применению жестких секторальный санкций против Республики Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства, а именно – неправомерного и не согласованного с Украиной назначения почетного консула на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополь”, – рассказал на заседании правительства вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. 

Он уточнил, что вопрос должен рассмотреть Совет национальной обороны и безопасности Украины. 

“Соответствующее решение имеет четкий сигнал официального послания украинского народа отдельным правительствам государства, в частности – Никарагуа. Реализация этого решения и его дальнейшее рассмотрение СНБО, введение такого решения президентом Украины в действие и утверждение парламентом Украины соответственно обеспечит применение комплексных санкций против отдельного иностранного государства, чьи действия прямо противоречат национальным интересам и безопасности украинских граждан и потакают вооруженной агрессии РФ против Украины”, – добавил Резников. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал на брифинге 28 сентября, что почетным консулом Никарагуа назначили сотрудника российских спецслужб, бывшего полномочного представителя президента Российской Федерации в “Крымском федеральном округе”, Олега Белавенцева, которого Святошинский райсуд Киева признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы. 

“Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма и его назначение на должность почетного консула – особо вопиющее и наглое”, – сказал Кулеба, отметив, что Украина направила ноту протеста Никарагуа. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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