Эволюция человека продолжается в интенсивном режиме

09.10.2020, 19:55, Новости дня

Эволюция человека не только не остановилась, а продолжается в интенсивном режиме. Об этом сообщили исследователи из Университета Флиндерса (Австралия).

В поле зрения ученых попала срединная артерия, которая имеется у человеческого эмбриона и исчезает после рождения. Этот кровеносный сосуд позволяет плоду лучше развиваться, поясняют специалисты.

По данным исследований, проведенных 150 лет назад, срединная артерия имелась только у 10% людей. Теперь же – примерно у каждого третьего. Ученые напоминают, что эволюционные процессы обычно занимают десятки и сотни тысяч лет. То, что мы наблюдаем на примере современного человека, – просто молниеносные изменения. Есть и другие примеры ускоренной эволюции.