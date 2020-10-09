 

До 10 тысяч рублей: Эксперты разъяснили россиянам правила получения ежемесячной выплаты

09.10.2020, 19:53, Разное

Эксперты на страницах одного из отечественных изданий информировали о правилах, позволяющих россиянам получать ежемесячную выплату в размере до 10 тысяч рублей. По словам специалистов, ассигнования направлены на людей, осуществляющих уход за инвалидами и гражданами пожилого возраста.
Сообщается, что ежемесячную выплату может получать житель РФ, оформленный по уходу над нетрудоспособным гражданином. При этом претендент на перечисление должен не работать, однако быть трудоспособным. Характер выплат является компенсационным. В частности, касательно родителей, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами, сумма перечислений может достигать 10 тысяч рублей ежемесячно.

Эксперты уточнили, что под нетрудоспособной категорией населения подразумеваются жители страны, являющиеся инвалидами первой группы, престарелыми гражданами или лицами, нуждающимися в регулярном уходе. Также не имеет значения место проживания россиянина, получающего выплату – совместно с нетрудоспособным гражданином или отдельно от него. Об этом сообщает “Инфореактор”.



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