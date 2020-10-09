“Капсид играет важную роль”: Ученые впервые объяснили механизм большой устойчивости ВИЧ

09.10.2020, 19:53, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого детально изучили механизм проникновения ВИЧ в организм человека. На основании его результатов исследователи впервые смогли объяснить причину большой устойчивости вируса к антителам иммунитета.

Стоит отметить, что десятилетиями исследователи пытались противостоять вирусу иммунодефицита человека путем подавления его размножения в организме посредством антиретровирусной терапии, параллельно генерируя технологии по идентификации зараженных клеток, в которых ВИЧ не проявляет себя. При этом основной акцент делался на изучение характерных особенностей проникновения вируса в клетки, способных его остановить. В процессе нового исследования специалисты, представляющие Университет Юты (США), смогли впервые проследить за поведением частиц ВИЧ после их прикрепления к оболочке подвергаемых заражению клеток. Примечательно, что для достижения результата эксперты пошли нетрадиционным путем, уйдя от заражения полноценных клеток и создав взамен химическую среду, являющуюся своеобразным их аналогом. В итоге они смогли наблюдать довольно необычную картину: на начальном этапе размножения ВИЧ разрушения его оболочки (капсида) не случилось, хотя традиционно в вирусах такая тенденция имеет место. С другой стороны, в случае её принудительной дестабилизации репликация ДНК вируса сразу прекращалась. Таким образом, по мнению ученых, причина большой устойчивости ВИЧ к антителам заключается именно в исключительной прочности его защитной оболочки.

“Мы выяснили, что капсид, оболочка вируса, оставалась целой на протяжении всего процесса обратной транскрипции, преобразования РНК вируса в нить ДНК. Во всех учебниках написано, что этого не должно происходить. Тем не менее, наши наблюдения показывают, что капсид играет важную роль в процессе копирования генетического кода ВИЧ”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор Уэсли Сандквист. Ученые анонсировали продолжение исследования с целью изучения возможностей разрушения защитной оболочки ВИЧ внутри живых человеческих клеток, и, как следствие, создания лекарственных препаратов с учетом полученных методик. Об этом пишет Science.